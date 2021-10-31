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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

31.10.2021 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

İSTANBUL (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 796 bin 116 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 797 bin 888 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 37 bin 108 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 27 bin 841 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 796 bin 116 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 797 bin 888 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 37,4 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 15 ile linyit santralleri ve yüzde 12,6 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, dün 12 bin 680 megavatsaat elektrik ithalatı, 10 bin 689 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

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