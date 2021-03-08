Günlük hayatınızda olan ancak muhtemelen amacını bilmediğiniz nesneler!

Günlük hayatımızda birçok farklı ürün kullanıyoruz: Çanta, telefon, ayakkabı… Bu ürünlerin işinize yarayacak gizli özelliklerini bilmeniz size çok şey katacak. Birazdan göreceğiniz özelliklerin belki bazılarını daha önce biliyor olabilirsiniz. Ancak birçoğunu daha yeni öğreneceğinize eminiz. Hadi başlayalım! LAVABODAKİ DELİK Hepimizin evdeki lavabolarımızda bunlardan en az birine sahibiz ve bunun yararsız olduğunu düşünebiliriz, ancak bir amaca hizmet ediyor. Özel olmak gerekirse 2 kullanıma işaret eder . Birincisi taşmayı önlemek, ikincisi ise havanın içinden kaçmasına yardımcı olmaktır. KÜRDANIN ARKASINDAKİ OLUKLAR Çoğu insan bu kürdanları kullanmıyor olabilir ancak evinizde bu tip kürdanlar varsa kullandıktan sonra üst kısmını kırarak kürdanınız için dayanak yapabilirsiniz. Böylelikle kullandığınız kürdanın masaya değmesini engellersiniz. SIRT ÇANTASINDAKİ KARE Başlangıçta bu çantalar sadece turistler için üretildi. Gezgin turistler, sırt çantasına birçok eşyasını bağlayarak kullanabiliyordu. Daha sonra bu çantaları daha fazla insan kullanmaya başladı. Eğer sizin de böyle bir çantanız varsa üzerinde bulunan kesik yerlere ayakkabınızı veya yanınıza aldığınız başka bir eşyalarınızı asabilirsiniz.

APPLE MARKA TELEFONLARDAKİ KÜÇÜK NOKTA Flaş ve kamera arasında bulunan bu küçük noktayı birçoğunuz daha önce fark etmemiş dahi olabilir. Ancak bu nokta siz telefonla konuşurken dışarıdan gelen gürültüleri engelliyor ve sesin karşı tarafa daha net bir şekilde ulaşmasını sağlıyor. KLAVYENİN ALTINDAKİ ÇİZGİLER Klavyede F ve J harflerinin hemen altında bulunan çizgiler aslında kolay kullanım için bir ipucu niteliğindedir. İşaret parmaklarınızı bu iki tuşun üzerine koyduğunuz zaman bakmadan hangi tuşlar üzerinde olduğunuzu anlarsınız. Bu nedenle daha hızlı bir şekilde yazı yazabilirsiniz. BOTLARIN ARKASINDAKİ HALKALAR Botlarınızın arkasındaki halkalar sadece bir moda ifadesi olarak veya ayakkabılarınızı giymenize yardımcı olmak için tasarlanmadı. Ayrıca, kurutmaları gerekiyorsa onları bir kancaya asabilir ya da bağcıklarınızı sarabilir ve ayak bileğinizin etrafına bağlayabilirsiniz, bu da yürüyüş yaparken çok yardımcı olur. FIRININ ALTINDAKİ ÇEKMECE Çoğu insan, fırının altındaki çekmeceyi tencere, tava, tabak gibi ürünlerini koymak için kullanır. Ancak bu çekmecenin fırının altında tasarlanmış olması rastlantı değil! Bu fırının altındaki çekmece sayesinde yemeklerinizi sıcak tutabilirsiniz. Fırında yemek pişirirken aynı zamanda bir diğer yemeğinizi de çekmeceye koyarak sıcak kalmasını sağlarsınız.