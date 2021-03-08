Gerçekten varolduğunu duyduğunuzda şaşıracağınız 10 fobi!

Yaşamın içerisinde herkesi korktuğu şeyler olduğu bilinen bir gerçekliktir. Kimileri korkularının üzerine giderek bunları aşabilirken kimileri de tüm yaşamını bu korkularla yönetir. Yükseklik, köpek, kapalı alan ya da uçak korkusu oldukça popüler ve bilinen fobilerdir. Sizler için daha önce duymadığınız fobileri araştırdık.

ALEKTEROFOBİ

Alektorofobi canlı tavuktan korkma fobisidir. Bu korkunun temelinde genellikle kişilerin çocukluğunda tavukla yaşadıkları travmatik bir olay bulunur.

PANFOBİ

Her zaman var olan kötülüğe inanmak ve her şeyden korkma halidir. Tıp literatüründe bir fobi olarak tescillenmemesine karşın bu korkuya sahip pek çok kişi vardır.

BARAFOBİ

Barafobi yerçekimi korkusu olarak adlandırılır. Bu korku farklı şekillerde açığa çıkabilir. Bu korkuya sahip kişiler, yerçekimi gücünün çok fazla olacağı ve sonunda onları ezeceği ya da yer çekiminin sona ereceği ve bu sebeple uzay boşluğuna savrulacakları korkusunu yaşarlar.

BİBLİYOFOBİ

Bibliyofobi, kitap korkusu veya kitaplara karşı duyulan nefret olarak ifade edilir. Bu tür korkular genellikle kitapların toplum ya da kültür üzerindeki etkilerinden kaynaklanmaktadır. Bibliyofobi, sansür ve kitap yakımının yaygın nedenlerinden birisidir. Bibliyofobi ve bibliophilia birbirine zıttır.