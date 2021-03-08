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Gerçekten varolduğunu duyduğunuzda şaşıracağınız 10 fobi!

Seray Üstün Seray Üstün 08.03.2021 14:45 | Son Güncelleme:
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Gerçekten varolduğunu duyduğunuzda şaşıracağınız 10 fobi!

Yunan mitolojisinde “korku” kelimesinin kökünden türeyen fobi, bir kişiye ya da bir şeye duyulan istemsiz korkma hissini ifade eder. Bu korku hali o kadar şiddetlidir ki bireyin gündelik yaşamını olumsuz yönde etkiler. İnsan davranışlarını inceleyen uzmanlar 400’den fazla fobiyi tanımlamıştır. Ancak bazıları kulağa oldukça ilginç geliyor.

Yaşamın içerisinde herkesi korktuğu şeyler olduğu bilinen bir gerçekliktir. Kimileri korkularının üzerine giderek bunları aşabilirken kimileri de tüm yaşamını bu korkularla yönetir. Yükseklik, köpek, kapalı alan ya da uçak korkusu oldukça popüler ve bilinen fobilerdir. Sizler için daha önce duymadığınız fobileri araştırdık.

ALEKTEROFOBİ

Alekterofobi

Alektorofobi canlı tavuktan korkma fobisidir. Bu korkunun temelinde genellikle kişilerin çocukluğunda tavukla yaşadıkları travmatik bir olay bulunur.

PANFOBİ

panfobi

Her zaman var olan kötülüğe inanmak ve her şeyden korkma halidir. Tıp literatüründe bir fobi olarak tescillenmemesine karşın bu korkuya sahip pek çok kişi vardır.

BARAFOBİ

BARAFOBİ

Barafobi yerçekimi korkusu olarak adlandırılır. Bu korku farklı şekillerde açığa çıkabilir. Bu korkuya sahip kişiler, yerçekimi gücünün çok fazla olacağı ve sonunda onları ezeceği ya da yer çekiminin sona ereceği ve bu sebeple uzay boşluğuna savrulacakları korkusunu yaşarlar.

BİBLİYOFOBİ

BİBLİYOFOBI

Bibliyofobi, kitap korkusu veya kitaplara karşı duyulan nefret olarak ifade edilir. Bu tür korkular genellikle kitapların toplum ya da kültür üzerindeki etkilerinden kaynaklanmaktadır. Bibliyofobi, sansür ve kitap yakımının yaygın nedenlerinden birisidir. Bibliyofobi ve bibliophilia birbirine zıttır.

ABLÜTOFOBİ

ablütofobi

Ablütofobi kalıcı, yersiz bir "yıkanma korkusudur". Bu fobi spesifik fobi sınıfına girer. Ablütofobi, erkeklere nazaran, çocuklarda ve kadınlarda daha çok görülür. Fakat bu fobi, genellikle çocuklar banyonun kötü bir şey olmadığını anladıklarında ortadan kalkar.

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GEFİROFOBİ

köprü

Yunanca, gefura kelimesi “köprü” ve “fobos” anlamına gelir, korku anlamına gelir. Bu nedenle, “gefirophobia” terimi köprülerden korkma durumunu belirtmek için kullanılır. Bu korkuya sahip olan kişiler genellikle sallanan köprülerin görüntüsünden ve köprüden geçmekten korkarlar.

HİGROFOBİ

higrofobi

Higrofobi, nemden ya da yağmurdan korkma fobisinin adıdır. Bu kişiler özellikle yağmurlu havaları hiç sevmezler. Yağmur yağdığında genellikle evlerinde olmayı tercih ederler. Çünkü yağmurla direkt olarak temas edilmesi halinde korkuları pekişir.

KRONOMENTROFOBİ

saat

Saatlerden korkma duygusu olarak ifade edilir. Zamanın hızlı akışı içerisinde yelkovan ve akrebin hareketleri sırasında çıkarttığı sesler bu korkuya sahip kişileri huzursuz eder.

BROMİDROSİFOBİ

BROMIDROSİFOBI

Bromidrosifobi (bromidrosiphobia), vücut kokusundan korkmak anlamına gelen bir rahatsızlıktır. Genellikle bu fobiye sahip olan insanlar vücutlarından alacakları veya aldıkları her kokudan tiksinme yerine korku yaşarlar.

TERATOFOBİ

hamile kadin

Hamilelik esnasından anne adaylarının doğacak çocuklarıyla ilgili hayaller kurduğu bilinir. Teratofobi olarak isimlendirilen bu korku gebe kadınların çirkin bir çocuk doğurmaktan korkmasını ifade eder.

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