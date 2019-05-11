Günümüzdeki durum dizel otomobil fiyatlarına nasıl yansıdı?

Bir dönem sıfır otomobil pazarında dizel otomobillerin payın yüzde 60’ın üzerine çıkmıştı. Fakat son dönemde yaşanan gelişmeler ışığında bu pay yüzde 54’lere kadar geriledi. Nitekim önümüzdeki aylarda da bu gerileme devam edecek gibi görünüyor.
Çünkü sıfır dizel otomobil fiyatlarıyla, benzinli otomobil fiyatları arasında ciddi bir uçurum var. Örneğin ülkemizde en çok satan otomobil olan Egea’nın benzinli ve dizel versiyonları arasında önemli bir fark mevcut.
Peki hali hazırda ülkemizde en uygun fiyata sahip dizel otomobiller hangileri? Bu yazımızda en ucuz dizel otomobiller listesi ile karşınızdayız.
Renault Clio
Model: Joy 1.5 dCi 75bg
Satış Fiyatı: 117.050 TL
Renault Symbol
Model: Joy 1.5 dCi 90 bg
Satış Fiyatı: 108.900 TL
Fiat Egea
Model: 1.3 Mjet 95 hp
Satış Fiyatı: 96.900 TL
Hyundai i20
Model: 1.4 CRDi Jump
Satış Fiyatı: 86.187 TL
Hyundai Accent Blue
Model: 1.6 CRDi Mode Plus
Satış Fiyatı: 95.326 TL
Dacia Sandero
Model: Ambiance 1.5 blue dCi 75bg
Satış Fiyatı: 103.900 TL
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