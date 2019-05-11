Günümüzdeki durum dizel otomobil fiyatlarına nasıl yansıdı?

Bir dönem sıfır otomobil pazarında dizel otomobillerin payın yüzde 60’ın üzerine çıkmıştı. Fakat son dönemde yaşanan gelişmeler ışığında bu pay yüzde 54’lere kadar geriledi. Nitekim önümüzdeki aylarda da bu gerileme devam edecek gibi görünüyor.

Çünkü sıfır dizel otomobil fiyatlarıyla, benzinli otomobil fiyatları arasında ciddi bir uçurum var. Örneğin ülkemizde en çok satan otomobil olan Egea’nın benzinli ve dizel versiyonları arasında önemli bir fark mevcut.

Peki hali hazırda ülkemizde en uygun fiyata sahip dizel otomobiller hangileri? Bu yazımızda en ucuz dizel otomobiller listesi ile karşınızdayız.

En ucuz sıfır dizel araçlar

Renault Clio

Model: Joy 1.5 dCi 75bg

Satış Fiyatı: 117.050 TL

Renault Symbol

Model: Joy 1.5 dCi 90 bg

Satış Fiyatı: 108.900 TL

Fiat Egea

Model: 1.3 Mjet 95 hp

Satış Fiyatı: 96.900 TL

Hyundai i20

Model: 1.4 CRDi Jump

Satış Fiyatı: 86.187 TL

Hyundai Accent Blue

Model: 1.6 CRDi Mode Plus

Satış Fiyatı: 95.326 TL

Dacia Sandero

Model: Ambiance 1.5 blue dCi 75bg

Satış Fiyatı: 103.900 TL

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