Mynet Trend

Günün kahramanı! Kediyi kurtarmak için fuel-oil dolu kuyuya girdi

deniz.yilmaz deniz.yilmaz
TÜRKİYE GÜNCEL  | 27.07.2019 10:15 | Son Güncelleme

Ordu'nun Ünye ilçesinde fuel-oil dolu kuyuya düşen kediyi kurtarmak isteyen genç az daha canından oluyordu.

Günün kahramanı! Kediyi kurtarmak için fuel-oil dolu kuyuya girdi

Olay, ilçenin Burunucu Mahallesi Çamlık mevkisinde meydana geldi. Özgür Ege Şire isimli 19 yaşındaki genç, çamlık alan içerisinde gezerken yakınlarda bulunan kuyunun içerisine kedi düştüğünü gördü. Kedinin fuel-oil dolu kuyu içerisinde daha fazla çırpınmasına dayanamayan genç hemen kuyuya girdi. Kediyi kurtarmasının ardından üzerindeki kıyafetlerle beraber kuyudan çıkmaya çalışan genci çevredekiler ve devriye görevi yapan gece bekçileri fark etti. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasından kuyudan çıkarılan Özgür Ege Şire, yaptığı insanlık örneğiyle herkesin taktirini topladı.

ÇEVREDEKİLER VE BEKÇİLER YETİŞTİ

3

Olay anında gencin kuyudan çıkmasını duyan çevre sakinleri ve gece bekçileri üzeri fuel-oil kaplanmış genci hemen kuyudan çıkararak sağlık ekiplerine haber verdi. Kendi canını hiçe sayarak kedinin hayatını kurtaran genç adeta bir anda herkesin kahramanı oldu.

2

Olay anını anlatan görgü tanıklarından Uğur K., "Ben çamlıkta geziyordum. Birden gencin biri kedinin kuyuya düşmesinin ardından onu kurtarmak için kendisi de kuyuya giriyor. Kuyunun içerisinde gördüğüm kadarıyla fuel-oil var. Çevredekilerin ve bekçilerimizin sayesinde kahraman gencimiz kuyudan çıkarılıyor. Şu zamanda bir hayvan için kendi canını hiçe sayan insanlarımızı görmek hepimizi mutlu ettiği kadar, şu anda bizim kahramanımız o gençtir diyebiliriz" dedi.

1

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan gencin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(İHA)

PARTNERİşte pürüzsüz bir cilt için 7 yöntemİşte pürüzsüz bir cilt için 7 yöntem
Ucuz ekmek satan işletmelere davaUcuz ekmek satan işletmelere dava
Ahlak polisinden masaj salonlarına baskınAhlak polisinden masaj salonlarına baskın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ordu Ünye fuel-oil kahraman kedi

En Çok Okunan Trend Haberler

Böyle yöntem görülmedi! Tarlasının etrafına insan saçı döküyor!

Böyle yöntem görülmedi! Tarlasının etrafına insan saçı döküyor!

'Sarı Ömer' tedirginliği! Zehri insanı öldürüyor

'Sarı Ömer' tedirginliği! Zehri insanı öldürüyor

Kuşadası'nda korkunç olay! Ortalık karıştı

Kuşadası'nda korkunç olay! Ortalık karıştı

İzmir'de 20 mahalle 'veba' şüphesi ile karantinaya alındı

İzmir'de 20 mahalle 'veba' şüphesi ile karantinaya alındı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Bursalı börekçiden Putin'e S-400 teşekkürü! Kargoyla gönderdi

Bursalı börekçiden Putin'e S-400 teşekkürü! Kargoyla gönderdi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yüzerken bulmuş ve inanamamıştı! Ne olduğu ortaya çıktı

Yüzerken bulmuş ve inanamamıştı! Ne olduğu ortaya çıktı

Sahilde eşini döven adamı linç ediyorlardı!

Sahilde eşini döven adamı linç ediyorlardı!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
çıkarılmayan petroller kendi kendine çıkıyor artık heralde. genci tebrik ederim.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
85 yıl kimliksiz yaşadığı hastanede ortaya çıktı

85 yıl böyle yaşadı, gerçek hastanede ortaya çıktı

Ucuz ekmek satan işletmelere dava

Ucuz ekmek satan işletmelere dava

Bursa'da ahlak polisinden masaj salonlarına baskın

Ahlak polisinden masaj salonlarına baskın

Ortalık bir anda karıştı! Pompalı tüfekli, bıçaklı kavga kamerada

Ortalık bir anda karıştı! Pompalı tüfekli, bıçaklı kavga kamerada

25 yaşındaki astsubayın intihar ettiği söylenmişti! Ailesinden flaş iddia: Öldürüldü

Astsubayın ailesinden flaş iddia! İntihar ettiği söylenmişti ama...

Soluk borusuna süt kaçan Reyhan bebek öldü

Soluk borusuna süt kaçan Reyhan bebek öldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.