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Günün tarifi: Nar ekşili imam bayıldı nasıl yapılır?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | 06.09.2019 11:32 | Son Güncelleme

Patlıcanın başrolde olduğu imambayıldı, bol soğan ve sarımsakla hazırlanan enfes bir ana yemektir. Yapımı pratik ve bir o kadar besleyici olan imambayıldıyı bu sefer nar ekşisiyle hazırladık ve farklı bir lezzet ortaya koyduk, buyursunlar...

Günün tarifi: Nar ekşili imam bayıldı nasıl yapılır?

Akşam yemeği için farklı ve lezzetli bir yemek ister misiniz? O halde nar ekşili imambayıldı tam size göre!

MALZEMELER
5 adet patlıcan
5 adet kuru soğan
Bir su bardağı zeytinyağı
4 diş sarımsak
2 adet kapya biber
2 adet domates
Domates salçası
4 yemek kaşığı nar ekşisi
Tuz

HAZIRLANIŞI
İlk olarak patlıcanların sapını kesmeden alacalı soyun. Yaklaşık yarım saat tuzlu suda bekletin ve ardından kurulayın. Ardından patlıcanların her bir yanı eşit olacak şekilde tavada kızartın.

Soğanları ince halkalar şeklinde doğrayın. Sarımsakları dilimleyin. Domatesleri ise rendeleyin. Kapya biberleri de ince halkalar şeklinde doğrayın.

Zeytinyağını teflon tavada ısıtın ve soğanları pembeleşinceye kadar kavurun. Ardından sarımsakları, kapya biberi, salçayı ve rendelenmiş domatesi de ilave ederek kavurma işlemine devam edin.

Tüm malzemeleri yaklaşık 15 dakika pişirin. Karışıma son olarak baharatları ve nar ekşisini ekleyip ocaktan alın.

Kızarttığınız patlıcanların tıpkı karnıyarık gibi içlerini açın ve hazırladığınız harç ile doldurun. Hazırladığınız imambayıldıları 170 derece fırında 10 dakika pişirin. Afiyet olsun...


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