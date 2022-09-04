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Güpegündüz otelin havuzunda cinsel ilişkiye girdiler! Onları gören otistik çocuğu...

04.09.2022 18:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mary Hughes, geçen hafta İspanya'nın Gran Canaria adasında çıktıkları tatilde, otistik torununda travma yaratan korkunç olayla ilgili şikayetçi oldu. 8 yaşındaki Aston Hawke'ın otelin havuzunda cinsel ilişkiye giren bir çift tarafından kötü muameleye maruz kalması üzerine hareket geçen Hughes, hem turizm şirketine hem de otele olan kızgınlığını dile getirdi ve adalet istedi.

Güpegündüz otelin havuzunda cinsel ilişkiye girdiler! Onları gören otistik çocuğu...

Tatil için gittikleri otelin havuzunda herkesin içinde cinsel ilişkiye giren genç bir çiftin, torununun suratına tükürüp onu korkutarak cinsel ilişkiye girmeye devam ettiklerini ve bu olaydan sonra 8 yaşındaki torunu Aston Hawke'ın odasından çıkamaz hale geldiğini belirten Hughes, durumu yetkililere bildirdi.

GİTMEMİŞLERDİ

annenanne

Otel personelinin, cinsel ilişkiye giren çiftin otelden çıkarılacağını söylemesine rağmen günler sonra Hughes onlara yeniden rastladı. Bu tatil için binlerce sterlin harcamasına rağmen torununun yaşadıkları sebebiyle turizm şirketini arayarak yeni bir hotel bulmaya çalışan Hughes, ne yazık ki başarısız oldu. Dönüş uçağında da yer bulamayınca çıktıkları tatil aileye zindan oldu.

ZAMAN BORÇLULAR

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Turizm şirketinin yetkilileri, talihsiz büyükannenin şikayeti ve kendisine zaman borçlu olduklarını söylemesi üzerine bir açıklama yaptılar ve otelle iletişim halinde olduklarını ve aileye de gerekli desteği sağlamak için ellerinden geleni yapacaklarını bildirdiler.

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Anahtar Kelimeler:
otizm
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