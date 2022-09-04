Güpegündüz otelin havuzunda cinsel ilişkiye girdiler! Onları gören otistik çocuğu...

Tatil için gittikleri otelin havuzunda herkesin içinde cinsel ilişkiye giren genç bir çiftin, torununun suratına tükürüp onu korkutarak cinsel ilişkiye girmeye devam ettiklerini ve bu olaydan sonra 8 yaşındaki torunu Aston Hawke'ın odasından çıkamaz hale geldiğini belirten Hughes, durumu yetkililere bildirdi.

GİTMEMİŞLERDİ

Otel personelinin, cinsel ilişkiye giren çiftin otelden çıkarılacağını söylemesine rağmen günler sonra Hughes onlara yeniden rastladı. Bu tatil için binlerce sterlin harcamasına rağmen torununun yaşadıkları sebebiyle turizm şirketini arayarak yeni bir hotel bulmaya çalışan Hughes, ne yazık ki başarısız oldu. Dönüş uçağında da yer bulamayınca çıktıkları tatil aileye zindan oldu.

ZAMAN BORÇLULAR

Turizm şirketinin yetkilileri, talihsiz büyükannenin şikayeti ve kendisine zaman borçlu olduklarını söylemesi üzerine bir açıklama yaptılar ve otelle iletişim halinde olduklarını ve aileye de gerekli desteği sağlamak için ellerinden geleni yapacaklarını bildirdiler.

