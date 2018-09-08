Gupse halka karıştı

İzmirli güzel oyuncu yaz başında tutuğu evde tatiline devam ederken halka karışıp Çeşme çarşısına çıktı. Sırt çantasını sırtına alıp sokağa çıkan Özay, kuyumcuya girerken objektiflere yansıdı. Beğendiği bir takıyı satın alan Özay, arkadaşına hediye edeceğini belirtti. Hakkında çıkan açıklamalarla ilgili konuşmak istemeyen ünlü oyuncu, “İzmirliyim ve şu sıralar memleketimde kendime vakit ayırıyorum. Turist gibi rahatça sokağa çıkıyorum, az kişi tanıyor ve rahat rahat gezebiliyorum” dedi.



