MAGAZİN

Gupse halka karıştı

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.09.2018 14:37 | Son Güncelleme

Kilo alıp vermesinden dolayı hastalandığı iddiasıyla sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Gupse Özay uzun bir aradan sonra Çeşme’de görüntülendi.

Gupse halka karıştı

İzmirli güzel oyuncu yaz başında tutuğu evde tatiline devam ederken halka karışıp Çeşme çarşısına çıktı. Sırt çantasını sırtına alıp sokağa çıkan Özay, kuyumcuya girerken objektiflere yansıdı. Beğendiği bir takıyı satın alan Özay, arkadaşına hediye edeceğini belirtti. Hakkında çıkan açıklamalarla ilgili konuşmak istemeyen ünlü oyuncu, “İzmirliyim ve şu sıralar memleketimde kendime vakit ayırıyorum. Turist gibi rahatça sokağa çıkıyorum, az kişi tanıyor ve rahat rahat gezebiliyorum” dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Gupse Özay çeşme

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