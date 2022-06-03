Gupse Özay 6 aylık hamile! Barış Arduç paylaştı! Sosyal medya coştu: Babaların en yakışıklısı

Gupse Özay ile Barış Arduç, başrollerini üstlendikleri Deliha filminin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlamıştı. Ünlü çift, 2020'de ise uzun süreli ilişkilerini evlilikle taçlandırmıştı. Özay ile Arduç, İzmir Çeşme'de düzenlenen sade bir törenle dünyaevine girmişti.

Mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen ikili, 'çocuk' haberleriyle de sık sık gündem olmuştu.

Arduç daha önce muhabirlerin 'bebek' sorularını yanıtlayarak, "Herkesin çocuk sevdası vardır. Biz de isteriz ama her şeyin bir zamanı var. Önce bir işlerimizi halledelim, sonra çocuk niyetimiz var. Neden olmasın? Türkiye'de doğar çocuğumuz" demişti. Özay da konuya ilişkin açıklamasında, "Anne olmayı çok istiyorum" diye konuşmuştu.

6 AYLIK HAMİLE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan oyuncu çiftten müjdeli haber gelmiş ve Gupse Özay'ın 6 aylık hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Öte yandan ünlü çiftin bebeğinin cinsiyetinin 'kız' olduğu öne sürülmüştü.

BEKLENEN PAYLAŞIM GELDİ

Baba olacağı yönündeki haberlerle uzun süre gündem olan ünlü oyuncu Barış Arduç, bu kez sosyal medya paylaşımıyla konuşuldu. Meslektaşlarının aksine sosyal medyayı pek aktif kullanmayan oyuncu, haftalar sonra bir paylaşımda bulundu. Takipçilerinin "Daha fazla paylaşım yap" diye ısrar ettiği Arduç, bahçe pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

Söz konusu fotoğraflarda bir hayli keyifli görülen ünlü oyuncuya takipçilerinden adeta yorum yağdı.



Baba olmaya hazırlanan Arduç için "Babaların en yakışıklısı", "Yakışıklı baba gelmiş" yorumları yapıldı.



