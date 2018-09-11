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Gupse Özay: Bütün rahatsızlıklara yakalandım

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.09.2018 15:36 | Son Güncelleme

Oyuncu Gupse Özay, rolleri için hızla kilo alıp, daha sonra geri vermesi hakkında, “23 kiloyu iki ayda alıp, daha sonra hemen geri verince, bütün rahatsızlıklara yakalandım" ifadelerini kullandı

Gupse Özay: Bütün rahatsızlıklara yakalandım

Deliha ve Görümce filmlerindeki rolü için kilo alıp, daha sonra geri veren Gupse Özay, Youtube üzerinden yayınlanan Kaçamak programına konuk oldu.

Özay, “23 kiloyu iki ayda alıp, daha sonra hemen geri verince, bütün rahatsızlıklara yakalandım. Bu normalde doktor kontrolüyle bir sene içerisinde yapılıyor. Hipoglisemi, karaciğer yağlanması ve tiroit rahatsızlıkları kalıcı oldu” dedi.

Tedavi sürecinde olduğunu belirten Özay sözlerine şöyle devam etti: “Şu an fazla olan altı kiloyu veremiyorum. Çok ilaç kullandığım için bu dönem spor yapmam yasak."

"Verdikten sonra ömür boyu kilo almak istemiyorum. Şekerden nefret ettim”

Bu yıl film yapmayacağını da sözlerine ekleyen 34 yaşındaki oyuncu, senaryolarını kitaba yazdığını da belirtti.

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