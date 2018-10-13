Gupse Özay ile Barış Arduç ayrıldı mı?

Yaklaşık dört yıldır beraberlik yaşayan oyuncu Gupse Özay ile Barış Arduç’un geçtiğimiz günlerde ayrıldıkları iddia edilmişti.

Haklarında çıkan sayısız ayrılık haberleri karşısında birlikteliklerine tam gaz devam eden sevgililer, Karadeniz turuna çıktı.

Akşam'ın haberine göre; tatil için Rize’ye giden çift, doğayla iç içe vakit geçirdi. Çift, Çamlıhemşin’in altını üstüne getirdi.

Gupse Özay, film projeleri için verdiği ve aldığı kilolar yüzünden hasta olmuş ve bu yüzden uzun süredir de tedavi görüyordu. Bu tatil biraz da Gupse'ye moral tatili oldu.



