Mynet Trend

Gupse Özay'ın yeni filmi Eltilerin Savaşı vizyon tarihi

Betül Kurucu Betül Kurucu
SİNEMA TV  | 07.08.2019 15:05 | Son Güncelleme

Rol aldığı projelerde başarılı oyunculuğu ile beğeni toplamayı başaran Gupse Özay bu kez yeni filmi Eltiler Savaşı için kamera karşısına geçti. Başarılı oyuncunun yanı sıra baş rollerini Merve Dizdar, Ferit Aktuğ ve Uraz Kaygılaroğlu’nun paylaştığı Eltiler Savaşı konusu ne, vizyon tarihi ne zaman? İşte merak edilen tüm detaylar...

Gupse Özay'ın yeni filmi Eltilerin Savaşı vizyon tarihi

Eltilerin Savaşı, iki elti olan Sultan ve Gizem arasında yaşanan tatlı çekişmelere, bitmek bilmeyen rekabete odaklanıyor. Sosyal medyaya olan düşkünlükleri ile bilinen Gizem ve Sultan'ın hayatına odaklanılan filmde, eltilerin evlilik anlayışları, aile kurarken yaşadıkları ilginç olaylar anlatılıyor. Yönetmen koltuğunda Onur Bilgetay'ın oturduğu filmin senaryosunu, başrolde de yer alan Gupse Özay kaleme alıyor. Filmin kadrosunda Özay'a, Merve Dizdar, Ferit Aktuğ ve Uraz Kaygılaroğlu eşlik ediyor.

Araştırmacılar bile şaşırdı! Köpekleri pişirip yiyorlarmışAraştırmacılar bile şaşırdı! Köpekleri pişirip yiyorlarmış
'Devasa bir süper film' çekmek istiyor'Devasa bir süper film' çekmek istiyor
Ünlü dizinin süper kahramanı LGBTQ aktivistiymiş!Ünlü dizinin süper kahramanı LGBTQ aktivistiymiş!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gupse Özay Eltiler Savaşı

En Çok Okunan Trend Haberler

Uçaktan atlayan üniversite öğrencisiyle ilgili önemli gelişme

Uçaktan atlayan üniversite öğrencisiyle ilgili önemli gelişme

F.Bahçe'den ayrıldı! İşte yeni adresi

F.Bahçe'den ayrıldı! İşte yeni adresi

Fotoğraflar az önce geldi... Ceviz büyüklüğünde yağdı

Fotoğraflar az önce geldi... Ceviz büyüklüğünde yağdı

Şikayetler arttı, doktor isyan etti: Çatıyı deldiler yine olmadı

Şikayetler arttı, doktor isyan etti: Çatıyı deldiler yine olmadı

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Güven Bana yarışmasına damga vuran 'İstiklal Marşı' sorusu

Güven Bana yarışmasına damga vuran 'İstiklal Marşı' sorusu

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Romantik komedi sevenler sinemadaki yerinizi alın!

Romantik komedi sevenler sinemadaki yerinizi alın!

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran yarışmacı! 'Bu para bana ölene kadar yeter'

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran yarışmacı! 'Bu para bana ölene kadar yeter'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tarantino 'son bir süper film' çekmek istiyor

'Devasa bir süper film' çekmek istiyor

Yahudi değil diye eleştiri oklarının hedefi olmuştu! Batwoman Ruby Rose kimdir?

Ünlü dizinin süper kahramanı LGBTQ aktivistiymiş!

Carnival Row'un yeni fragmanı yayınlandı

Carnival Row'un yeni fragmanı yayınlandı

Simpson dizisinin bestecisi kovuldu

Ünlü çizgi dizi mahkemelik oldu!

Prens Charles yeni Bond filminde mi rol alacak?

Prens Charles yeni Bond filminde mi rol alacak?

Marvel Başkanı Kevin Feige açıkladı: Thanos’u hangi Avengers karakteri öldürebilir?

Thanos’u hangi Avengers karakteri öldürebilir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.