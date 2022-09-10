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Gupse Özay kimdir, aslen nereli? Barış Arduç'un eşi Gupse Özay anne mi oldu? İşte Gupse Özay'ın yaşı ve rol aldığı diziler

10.09.2022 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2 yıl önce nikah masasına oturan ünlü oyuncu Gupse Özay ve eşi Barış Arduç çifti kızlarını kucaklarına aldı. Gelişme sonrası "Gupse Özay kimdir?" sorusu merak edilmeye başlandı. Ünlü oyuncunun hayatı ve yaşı gibi konular sorgulanıyor. Peki Gupse Özay kimdir, aslen nereli? Barış Arduç'un eşi Gupse Özay anne mi oldu? İşte Gupse Özay'ın yaşı ve rol aldığı diziler...

Gupse Özay kimdir, aslen nereli? Barış Arduç'un eşi Gupse Özay anne mi oldu? İşte Gupse Özay'ın yaşı ve rol aldığı diziler

2020 yılında evlenen ve aşk dolu evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Gupse Özay - Barış Arduç çifti birkaç ay önce güzel haberi sevenleriyle paylaşarak bebek beklediklerini açıklamıştı. Özay, bugün anne olduğunu duyurdu. Peki Gupse Özay kimdir?

GUPSE ÖZAY KİMDİR?

Gupse Özay, 30 Temmuz 1984 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir ve Çerkes kökenlidir. Ege Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü mezunu olan Özay, 4 sene reklam yazarlığı yapmıştır. Ünlü ismin yıldızı 2012 yılında Yalan Dünya dizisi ile parlamıştır. Özay 2014 yılında seneryosunu kendi yuazdığı Deliha filmi ile izleyici karşısına çıkmıştır.

Ünlü oyuncu, 2016 senesinde senaryosunu kendi yazdığı Görümce filminde başrol oynamıştır. 11 Ocak 2018 tarihinde senaryosunu yazdığı ve yönetmenliğini üstlendiği ve oynadığı Deliha 2 filmi vizyona girmiştir. 2020 tarihinde yine kendi yazdığı Eltilerin Savaşı isimli komedi filminde rol almıştır.

GUPSE ÖZAY'IN ROL ALDIĞI FİLM VE DİZİLER

Deliha 2 (2018) Zeliha

Yalan Dünya (2012-2014)

Tatlım Tatlım (2017) Tatlım

Eltilerin Savaşı (2020) Sultan

Deliha (2014) Zeliha

Ters Yüz (2015) Üzüntü (Seslendirme)

Küçük Esnaf (2016) Burcu

Görümce (2016) Yeliz


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