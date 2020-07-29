Gupse Özay ve Barış Arduç evlendi! İşte nikahtan kareler

6 yıldır birlikte olan Barış Arduç ve Gupse Özay bugün Çeşme'de nikah masasına oturdu.



Koronavirüs salgını nedeniyle sade bir nikahla dünya evine giren çiftin bir kaç ay sonra düğün yapacakları öğrenildi.

Çift balayı içinde herhangi bir plan yapmadı. Arduç ve Özay, evlendikten sonrada Çeşme'de yazlıklarında tatil yapmayı sürdürecek.

"GÜNÜ GELDİĞİNDE EVLENİRİZ" DEMİŞTİ

Barış Arduç, geçtiğimiz yıllarda 'evlilik' iddiaları hakkında, "Günü geldiğinde haberiniz olur. Ben bu konuları çok konuşmayı sevmiyorum. Vakti geldiğinde sizinle paylaşırız. Mutluluk paylaştıkça çoğalan bir şeydir." demişti.

