Gurbetçi Şaban filminin konusu nedir? günün en çok araştırılan soruları arasında yer alıyor. 1985 yılında vizyona giren film komedi türündedir. Bu kapsamda Gurbetçi Şaban filminin konusu nedir? Gurbetçi Şaban oyuncuları kimlerdir? Ne zaman, nerede çekildi? soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. Filme ilişkin ayrıntılar haberimizde.
Gurbetçi Şaban filminin konusu:
Para kazanmak için Almanya’ya gurbetçi olarak giden Şaban, düzenli çalışma sistemine adapte olmaya çalışır. Film, başından birçok olay geçen Şaban’ın bu olaylardan sağ salim kurtulma hikayesini konu ediniyor.
Kemal Sunal: Şaban Yıldız
Müge Akyamaç: Bahar
Yavuzer Çetinkaya:Fritz
Baykal Kent: Fabrika amiri
Reha Yurdakul: Türk fabrika işçisi
Ayten Erman: Alman patronun eşi
Gurbetçi Şaban, Almanya Köln'de çekildi ve 1985 yılında beyaz vizyona girdi.
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