Gurbetçi Şaban filminin konusu nedir? günün en çok araştırılan soruları arasında yer alıyor. 1985 yılında vizyona giren film komedi türündedir. Bu kapsamda Gurbetçi Şaban filminin konusu nedir? Gurbetçi Şaban oyuncuları kimlerdir? Ne zaman, nerede çekildi? soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. Filme ilişkin ayrıntılar haberimizde.

GURBETÇİ ŞABAN FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Gurbetçi Şaban filminin konusu:

Para kazanmak için Almanya’ya gurbetçi olarak giden Şaban, düzenli çalışma sistemine adapte olmaya çalışır. Film, başından birçok olay geçen Şaban’ın bu olaylardan sağ salim kurtulma hikayesini konu ediniyor.

GURBETÇİ ŞABAN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Kemal Sunal: Şaban Yıldız

Müge Akyamaç: Bahar

Yavuzer Çetinkaya:Fritz

Baykal Kent: Fabrika amiri

Reha Yurdakul: Türk fabrika işçisi

Ayten Erman: Alman patronun eşi

GURBETÇİ ŞABAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Gurbetçi Şaban, Almanya Köln'de çekildi ve 1985 yılında beyaz vizyona girdi.

