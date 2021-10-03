Gurbetçi Şaban'ın Bahar'ı Müge Akyamaç şimdi ne yapıyor?

Kemal Sunal'ın unutulmaz filmlerinden Gurbetçi Şaban'da Bahar karakterine hayat veren usta oyuncu Müge Akyamaç, uzun bir süredir herhangi bir televizyon projesinde yer almıyor.

MÜGE AKYAMAÇ ŞİMDİ NE YAPIYOR?

58 yaşındaki oyuncu Müge Akyamaç, 2016 yılında Rüzgar'ın Kalbi filminde rol aldıktan sonra sırra kadem basmıştı. Daha öncesinde de Poyraz Karayel'de yer alan oyuncu, şimdilerde televizyonlardan uzak bir yaşam sürüyor. Kariyerine onlarca tiyatro oyunu sığdıran yıldız, 1992 yılında kadrosuna dahil olduğu İstanbul Üniversitesi Şehir Tiyatroları'nda halen görev yapıyor. Kameralardan uzaklaşan oyuncu, tiyatro sahnesinde yer almayı tercih ediyor.

İşte Müge Akyamaç'ın son hali:

''USTALARIMI ÖZLEMLE ANIYORUM''

Müge Akyamaç, Instagram hesabından Kemal Sunal ve Halit Akçatepe ile Yeşilçam'da çekilmiş karelerini paylaşarak şu notu düşmüştü:

Henüz 20'li yaşların başlarında ne güzel insanlarla karşılaşma şansı yakaladım. Egosunu kontrol altına almış, yaşamın keyfini çıkaran, mesleklerini sevgiyle yapan birbirinden değerli bütün ustalarımı özlemle anıyorum. Onlarla aynı sahneyi paylaşabildiğim, aynı film karesinde olabildiğim için ne mutlu bana... Bizim kuşak oyuncular, ustalarımızdan mesleki öğretilerden öte çok önemli değerler kazandı. Mekanları cennet olsun.

MÜGE AKYAMAÇ KİMDİR?

Müge Akyamaç, 25 Haziran 1963 tarihinde İstanbul'da doğdu. Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. Uzun yıllar tiyatroyla ilgilendi. 1981 yılında 'Bay Alkolü Takdimimdir' dizisi sayesinde kameralarla tanıştı. Ardından Şaban Pabucu Yarım, Gurbetçi Şaban ve Milyarder gibi projelerle geniş kitlelerce tanındı. Sonrasında da birçok yapımda yer aldı. 1992 yılında İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları kadrosuna katıldı ve halen orada görev yapmaktadır.



