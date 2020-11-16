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Gürkan Hacır'dan Bir Başkadır tepkisi! Önce teşekkür sonra isyan!

16.11.2020 15:34 | Son Güncelleme:
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Gürkan Hacır'dan Bir Başkadır tepkisi! Önce teşekkür sonra isyan!

Halk Tv yorumcusu gazeteci Gürkan Hacır, Bir Başkadır dizisindeki Halk TV'nin geçtiği sahne hakkında açıklamada bulunarak, "Başörtülüleri “uzaylı gibi gördüğünü” söyleyen anne-babayı, benim ve Yılmaz abi üzerinden karakterize etmesi saçmalıktır. Önyargıdır" ifadelerini kullandı.

Senaristliğini ve yönetmenliğini Berkun Oya’nın üstlendiği Bir Başkadır günlerdir gündemde... Başrollerinde Öykü Karayel, Fatih Artman, Funda Eryiğit'in rol aldığı Bir Başkadır ile ilgili bir yorum da Gürkan Hacır'dan geldi.

Dizinin 5’inci bölümünde Halk TV ayrıntısı dikkat çekti. Halk TV’de yayınlanan ve Gürkan Hacır’ın sunduğu Şimdiki Zaman Bilim programı sahnede televizyonda görünüyor. Sahnede Türkiye’nin mutluluk sıralaması yer alıyor. “İnsanlarımız mutlu değil” KJ’sinin bulunduğu programda dünya mutluluk sıralamasında Türkiye’nin 58’inci sırada yer aldığı görülüyor.

Hacır önce böyle bir dizide yer almaktan mutlu olduğu söyleyerek Berkun Oya'ya şu sözlerle teşekkür etti: "Netflix’in en popüler Türk dizisi Bir Başkadır bize yer vermiş. Başarılı yönetmen Berkun Oya'ya teşekkür ederim."

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Gürkan Hacır o sahnenin detayını görünce ise tepki gösterdi. Hacır "Arkadaşlarım Bir Başkadır'ın benimle ilgili 5 sn'lik bölümünü yollamışlardı. Nezaketen teşekkür ettim. Dizinin tamamını izleyince durum farklılaştı. Başörtülüleri “uzaylı gibi gördüğünü” söyleyen anne-babayı, benim ve Yılmaz abi üzerinden karakterize etmesi saçmalıktır. Önyargıdır' ifadelerini kullandı.

Dizide başörtülüleri 'uzaylı gibi' gören aile Halk TV izliyor.

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