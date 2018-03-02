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Gürkan Uygun'un kardeşi de oyuncuymuş

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.03.2018 13:46 | Son Güncelleme

Şu sıralar Kanal D'nin iddialı yapımı Mehmed Bir Cihan Fatihi'yle ekranlara gelmeye hazırlanan oyuncu Gürkan Uygun'un kardeşi Volkan Uygun'un da kendisi gibi oyuncu olduğu ortaya çıktı

Gürkan Uygun'un kardeşi de oyuncuymuş

Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Memati karakteri ile gönüllerde taht kuran Gürkan Uygun'un kardeşinin de kendisi gibi oyunculuk yaptığı ortaya çıktı.

SÖZ DİZİSİNDE ROL ALMIŞTI

Son olarak Star TV ekranlarında yayınlanan Söz dizisinde 'Kibar' karakterine hayat veren Gürkan Uygun'un kardeşi Volkan Uygun, oyunculuk performansı ile herkesi kendine hayran bırakıyor.

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Sanat camiasında ikilinin abi-kardeş olduğu çok az kişi tarafından biliniyor.

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Gürkan Uygun şu sıralar Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde rol alıyor.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
oyuncu olmak için illaki bir torpilin olması şart kardeşim kim ne derse desin bu işler öyle kolay değil
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