Guti Hernandez'in Antalya paylaşımı sosyal medyayı salladı

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş kafilesi dün Antalya'ya geldi. Takımla birlikte Antalya'ya gelen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yardımcılarından, Real Madrid ve Beşiktaş'ın dünyaca ünlü eski futbolcusu Guti Hernandez, sosyal medyadaki hesabından Antalya fotoğrafı paylaştı.
Instagram'da 619 bin takipçisi bulunan İspanyol Guti Hernandez paylaşımında, "Ne kadar da güzelsin Türkiye. Biz Antalya'dayız. Maçımız var" sözleriyle yaptığı paylaşımı 35 bin kişi beğenirken, yüzlerce de yorum aldı.
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