Guti Hernandez'in Antalya paylaşımı sosyal medyayı salladı

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 03.02.2019 12:56 | Son Güncelleme

Beşiktaş yardımcı antrenörü İspanyol Guti Hernandez'in sosyal medyadan yaptığı Antalya paylaşımı 35 bin beğeni aldı. Guti mesajında "Ne kadar da güzelsin Türkiye. Biz Antalya'dayız" ifadesini kullandı.

Guti Hernandez'in Antalya paylaşımı sosyal medyayı salladı

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş kafilesi dün Antalya'ya geldi. Takımla birlikte Antalya'ya gelen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yardımcılarından, Real Madrid ve Beşiktaş'ın dünyaca ünlü eski futbolcusu Guti Hernandez, sosyal medyadaki hesabından Antalya fotoğrafı paylaştı.

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Instagram'da 619 bin takipçisi bulunan İspanyol Guti Hernandez paylaşımında, "Ne kadar da güzelsin Türkiye. Biz Antalya'dayız. Maçımız var" sözleriyle yaptığı paylaşımı 35 bin kişi beğenirken, yüzlerce de yorum aldı.

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Guti Beşiktaş

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