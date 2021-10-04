YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Güveçte brokoli tarifi! Sevmeyen bile bir tabak daha isteyecek

Güveçte brokoli tarifi! Sevmeyen bile bir tabak daha isteyecek

04.10.2021 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brokoliyi sadece salata olarak tüketiyorsanız bu sebzeye haksızlık ediyorsunuz demektir. Özellikle diyet menülerinde haşlanmış brokoli büyük bir yer tutar. Çocukların pek sevmediği ağaç görüntüsündeki bu sevimli sebzeyi bambaşka bir tarifle denemeye ne dersiniz?

Güveçte brokoli tarifi! Sevmeyen bile bir tabak daha isteyecek

Folik asit, potasyum, lif, K ve C vitamini kaynağı olan brokoliyi soğuk kış günlerinde olduğu gibi sonbaharda da tüketebilirsiniz. Eğer brokolinin tadından hoşlanmıyorsanız bu tarif aranızdaki buzları eritecek. Şimdiden afiyet olsun.

GÜVEÇTE BROKOLİ TARİFİ

MALZEMELER

  • 500 gram brokoli
  • 5 yumurta
  • 300 gram krema
  • 200 gram sert peynir
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 yemek kaşığı galeta unu
  • 1 çay kaşığı tuz
  • Yarım çay kaşığı karabiber

HAZIRLANIŞI

  • Brokoliyi tuzlu suda haşlayın.
  • Yumurta, ekşi krema ve rendelenmiş peyniri karıştırın. Tuz ve karabiber ekleyin.
  • Bir fırın kalıbını tereyağ ile yağlayın, galeta unu serpin, brokoliyi ekleyin ve yumurta karışımını dökün.
  • Isıtılmış fırında 25 dakika pişirin.
Ekmeğin en masum hali! Hem kalorisi düşük hem de lezzetli: Karnabahar ekmeğiEkmeğin en masum hali! Hem kalorisi düşük hem de lezzetli: Karnabahar ekmeği


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kuyruk uzadıkça uzadı! Yağmur altında dakikalarca bekledilerKuyruk uzadıkça uzadı! Yağmur altında dakikalarca beklediler
İstanbul'un göbeğindeki ürküten ahşap ev! Duyanların tüyleri ürperiyor: 5 saniyeliğine ortadan kayboluyorİstanbul'un göbeğindeki ürküten ahşap ev! Duyanların tüyleri ürperiyor: 5 saniyeliğine ortadan kayboluyor
Ünlü şefin imza yemeği! Yarışmacılara soğuk terler döktürdüÜnlü şefin imza yemeği! Yarışmacılara soğuk terler döktürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Danilo Şef'ten ilk açıklama! 9 yıl sonra...

Danilo Şef'ten ilk açıklama! 9 yıl sonra...

Altın çağını yaşıyor! Kargoyla gönderiyorlar

Altın çağını yaşıyor! Kargoyla gönderiyorlar

'Kondom' açıklaması! "Memleketin sapığı..."

'Kondom' açıklaması! "Memleketin sapığı..."

Çamaşır makinesinde tereyağı yapmak

Çamaşır makinesinde tereyağı yapmak

Ünlü şefin imza yemeği! Yarışmacılara soğuk terler döktürdü

Ünlü şefin imza yemeği! Yarışmacılara soğuk terler döktürdü

Tatlı krizinizi sonlandırın! Bu tariflerin şekeri az, lezzeti bol

Tatlı krizinizi sonlandırın! Bu tariflerin şekeri az, lezzeti bol

İlginizi Çekebilir

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Etin kalitesini anlamak çok kolaymış! Aralarda beyazlık varsa...

Etin kalitesini anlamak çok kolaymış! Aralarda beyazlık varsa...

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Şerbeti sıcak mı, soğuk mu? Padişahların tatlısı sünger gibi yumuşacık revani bakın en iyi nasıl yapılıyor?

Şerbeti sıcak mı, soğuk mu? Padişahların tatlısı sünger gibi yumuşacık revani bakın en iyi nasıl yapılıyor?

Dakikalar içinde hazır: Kokusuyla büyüleyen tarçınlı kurabiye!

Dakikalar içinde hazır: Kokusuyla büyüleyen tarçınlı kurabiye!

Tam kıvamında denenmiş çıtır çıtır İzmir lokması

Tam kıvamında denenmiş çıtır çıtır İzmir lokması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.