Güveçte brokoli tarifi! Sevmeyen bile bir tabak daha isteyecek

Folik asit, potasyum, lif, K ve C vitamini kaynağı olan brokoliyi soğuk kış günlerinde olduğu gibi sonbaharda da tüketebilirsiniz. Eğer brokolinin tadından hoşlanmıyorsanız bu tarif aranızdaki buzları eritecek. Şimdiden afiyet olsun.

GÜVEÇTE BROKOLİ TARİFİ

MALZEMELER

500 gram brokoli

5 yumurta

300 gram krema

200 gram sert peynir

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı galeta unu

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

HAZIRLANIŞI

Brokoliyi tuzlu suda haşlayın.

Yumurta, ekşi krema ve rendelenmiş peyniri karıştırın. Tuz ve karabiber ekleyin.

Bir fırın kalıbını tereyağ ile yağlayın, galeta unu serpin, brokoliyi ekleyin ve yumurta karışımını dökün.

Isıtılmış fırında 25 dakika pişirin.



