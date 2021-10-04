Güveçte brokoli tarifi! Sevmeyen bile bir tabak daha isteyecek

Folik asit, potasyum, lif, K ve C vitamini kaynağı olan brokoliyi soğuk kış günlerinde olduğu gibi sonbaharda da tüketebilirsiniz. Eğer brokolinin tadından hoşlanmıyorsanız bu tarif aranızdaki buzları eritecek. Şimdiden afiyet olsun.
GÜVEÇTE BROKOLİ TARİFİ
MALZEMELER
- 500 gram brokoli
- 5 yumurta
- 300 gram krema
- 200 gram sert peynir
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 2 yemek kaşığı galeta unu
- 1 çay kaşığı tuz
- Yarım çay kaşığı karabiber
HAZIRLANIŞI
- Brokoliyi tuzlu suda haşlayın.
- Yumurta, ekşi krema ve rendelenmiş peyniri karıştırın. Tuz ve karabiber ekleyin.
- Bir fırın kalıbını tereyağ ile yağlayın, galeta unu serpin, brokoliyi ekleyin ve yumurta karışımını dökün.
- Isıtılmış fırında 25 dakika pişirin.
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