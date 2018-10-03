MAGAZİN

Güven Hokna’dan Gökçe Bahadır yorumu: 'S..tük oynamak çok zordur'

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.10.2018 17:15 | Son Güncelleme

Oyuncu Güven Hokna katıldığı magazin programında Yaprak Dökümü'nde birlikte oynadığı Gökçe Bahadır hakkında ilginç yorumlarda bulundu.

Güven Hokna’dan Gökçe Bahadır yorumu: 'S..tük oynamak çok zordur'

Bir dönemin efsane dizisi Yaprak Dökümü’nün usta oyuncusu Güven Hokna, 2. Sayfa’ya konuk oldu. Oyuncu, Yaprak Dökümü dizisinde kızını canlandıran Gökçe Bahadır’ın Kayıp Şehir’de canlandırdığı s..tük rolü hakkında “Keşke oyunculuğuyla bir yerlere gelseydi” eleştirisinden sonra topa tutulduğunu söyledi.

Hokna şöyle konuştu: “Ben s..tük rollerini çok iyi bilirim. Karakteristik olarak külhan bir s..tük kadın değil de, halkın içine baktığında bir şeyler hissedeceği bir s..tük karakteri daha güzel olurdu. Kayıp Şehir’de o duygular çok öne çıkmamıştı. O dönem topa tutuldum cevap vermekten aciz değilim ama o polemiklere girmek istemedim.”

“ALİ SUNAL GÖKÇE’Yİ İSTERKEN YANINDAYDIM”

Eski rol arkadaşıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan Hokna, sözlerini şöyle sürdürdü: “Gökçe’yi yadırgadığımı söyleyebilirim. Ali Sunal, Gökçe’yi istemeye gittiğinde ikinci annesi olarak yanındaydım. Çok da severim Gökçe’yi ama yanlış adımlar attı. Keşke bir yerlere tamamen oyunculuğuyla, efendiliğiyle, dürüstlüğüyle gelseydi. Tamam gençtir mini etekler giyer, açık bluzlar giyer ama bunlar çok tehlikeli sular. Küçük küçük açılmalar küçük küçük yanlışlar büyür ve kocaman olur. Sonra seni böyle kabul ederler. (Kayıp Şehir’deki performansı için) Kötü kadın oynamak zordur. Özellikle de s..tük oynamak çok zordur.”

PARTNERVitrini gören kahkaha attı! Öyle bir şey yazdılar ki...Vitrini gören kahkaha attı! Öyle bir şey yazdılar ki...
Hülya Avşar: Bu sene film çekme senesiHülya Avşar: Bu sene film çekme senesi
Ezgi Mola, Organize İşler için 1.5 ayda 10 kilo verdiEzgi Mola, Organize İşler için 1.5 ayda 10 kilo verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Güven Hokna gökçe bahadır Kayıp Şehir

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal 'mesleği bırakırım' demişti! O haber için karar verildi

Fatih Portakal 'mesleği bırakırım' demişti! O haber için karar verildi

Yaşlı çift havuz başında 'uygunsuz halde' görüntülendi!

Yaşlı çift havuz başında 'uygunsuz halde' görüntülendi!

Putin'den çok önemli Türkiye açıklaması

Putin'den çok önemli Türkiye açıklaması

Gülperi dizisine tepkiler sürüyor! RTÜK'e şikayet yağdı

Gülperi dizisine tepkiler sürüyor! RTÜK'e şikayet yağdı

Cinayetin sebebi yasak aşk çıktı

Cinayetin sebebi yasak aşk çıktı

'Aldatıyorsun' deyip hamile eşini 5 yerinden bıçakladı! 'Her evde yaşanan şeyler bunlar'

'Aldatıyorsun' deyip hamile eşini 5 yerinden bıçakladı! 'Her evde yaşanan şeyler bunlar'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ünlü oyuncu Yıldırım Öcek hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Yıldırım Öcek hayatını kaybetti

Hülya Avşar: Bu sene film çekme senesi

Hülya Avşar: Bu sene film çekme senesi

Ezgi Mola, Organize İşler için 1.5 ayda 10 kilo verdi

Ezgi Mola, Organize İşler için 1.5 ayda 10 kilo verdi

Sinem Kobal: Cesurum, değişimden korkmam

Sinem Kobal: Cesurum, değişimden korkmam

'Dünyamın başıma yıkıldığını hissettim'

'Dünyamın başıma yıkıldığını hissettim'

Cüneyt Arkın geri dönüyor

Cüneyt Arkın geri dönüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.