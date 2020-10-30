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Güvenli ve keyifli bir yılbaşı için tatil yerleri hangileri? İşte yılbaşı tatili için gidilecek yerler listesi!

Hande Öztürk Hande Öztürk
SEYAHAT  | Son Güncelleme

Yeni yıla 2 ay kala çok sayıda insan yılbaşı için tatil yerleri konusunda araştırma yapmaya başladı. Erkenden tatil planlarını netleştirip buna göre hazırlıklarını tamamlamak isteyenler yılbaşı tatili için gidilecek yerler konusunda araştırma yapıyor. Peki, yılbaşında nereye gidilir?

Güvenli ve keyifli bir yılbaşı için tatil yerleri hangileri? İşte yılbaşı tatili için gidilecek yerler listesi!

Pandemi sürecinde tatil yapma konusunda olabildiğince dikkatli davranan ve günlük hayatlarında kalabalık ortamlardan uzak durmaya çalışanlar, önlerine çıkan her tatil fırsatını en güvenli şekilde değerlendirme yolunu arıyor. Bu nedenle yeni yıla 2 ay kala çok sayıda insan tarafından yılbaşı için tatil yerleri araştırılmaya başlandı. Koronavirüs salgını nedeniyle bulaşma riskinden uzak bir tatil deneyimi yaşamak isteyenler keyifli bir yılbaşı geçirmek için yılbaşı tatili nerede yapılır sorusuna yanıt arıyor. İşte sizler için hazırladığımız yılbaşında gidilecek yerler listesi

YILBAŞI TATİLİ İÇİN GİDİLECEK YERLER

Bu sene yılbaşı tatili ve yeni yıl kutlamaları diğer senelerden çok daha farklı geçecek gibi görünüyor. Yine de bazı vatandaşlar keyifli bir yılbaşı tatili için şimdiden araştırma içerisine girdi. Bu noktada seçilecek yılbaşı rotalarının daha sakin ve güvenli bölgeler olmasına özen gösteriliyor.

Güvenli ve keyifli bir yılbaşı için tatil yerleri hangileri? İşte yılbaşı tatili için gidilecek yerler listesi!

1. BURSA, ULUDAĞ

Özellikle kayak yapmaktan hoşlananlar tarafından her sene Bursa’daki Uludağ hem kayak yapmak için hem de yeni yılı kutlamak için tercih ediliyor. Bu nedenle yılbaşında ne yapılır sorusuna yanıt olarak seçenekler arasında “kayak yaptıktan sonra bembeyaz karların üstünde yeni yıla ‘merhaba’ demek” de yer alıyor.

Güvenli ve keyifli bir yılbaşı için tatil yerleri hangileri? İşte yılbaşı tatili için gidilecek yerler listesi!

2. AĞVA

İstanbul’da yaşayanlar ve çok da uzağa gitmek istemeyenler için yeni yıl tatilinde nereye gidilir sorusuna yanıt olarak verilebilecek en güzel alternatiflerden bir tanesi de Ağva. Bu bölgede kiralanabilecek evlerde şömine başında filmlerdeki gibi bir yılbaşı gecesi yaşamak mümkün. Üstelik sağlık açısından da güvenli bir tatil alternatifi arayanlar için Ağva, sakin ve sessiz yapısıyla da dikkat çekiyor. İstanbul’da yaşayanlar kısa sürede bölgeye kolayca ulaşabiliyor.

Güvenli ve keyifli bir yılbaşı için tatil yerleri hangileri? İşte yılbaşı tatili için gidilecek yerler listesi!

3. KAPADOKYA

Alışılmışın dışında bir tatil deneyimi yaşamak isteyenler ise yılbaşında nereye gidilir sorusuna yanıt olarak Kapadokya’yı tercih edebiliyor. Hemen hemen her tatilde çok sayıda vatandaşın tercih ettiği bu romantik mekan, yeni yıla merhaba demek için de ideal destinasyonlar arasında.

Güvenli ve keyifli bir yılbaşı için tatil yerleri hangileri? İşte yılbaşı tatili için gidilecek yerler listesi!

4. SAPANCA

Sapanca son dönemlerde birbirinden güzel ve şirin kiralık evleriyle oldukça revaçta olan bölgelerden bir tanesi. Ülkenin dört bir yanından pek çok insan, tatil fırsatlarında buradaki evleri birkaç günlüğüne kiralayarak doğanın ve huzurun tadını çıkarmayı tercih ediyor. Bu nedenle muhteşem doğası ve olanca şirinliği ve sunduğu geniş eğlence alternatifleriyle Sapanca’da yeni yıla girerken tercih edilebilecek noktalar arasında.

Güvenli ve keyifli bir yılbaşı için tatil yerleri hangileri? İşte yılbaşı tatili için gidilecek yerler listesi!

5. ABANT GÖLÜ

Özellikle kışın ve karın çok yakıştığı yerlerden olan Bolu’daki Abant Gölü, yılbaşı tatilinde nereye gidilir sorusuna yanıt olabilecek destinasyonlardan bir tanesi. Bölgede çok sayıda konaklama seçeneği bulunuyor. Hem İstanbul hem de Ankara taraflarından gelecek olan ziyaretçilere yakın oluşuyla pek çok kişi özel günlerdeki tatilleri için bu noktayı tercih edebiliyor. Bu nedenle yılbaşını doğayla baş başa, kalabalıktan uzak ve romantik bir şekilde geçirmek isteyenler için ideal destinasyonlar arasında bulunuyor.

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