Güvenli ve keyifli bir yılbaşı için tatil yerleri hangileri? İşte yılbaşı tatili için gidilecek yerler listesi!

Pandemi sürecinde tatil yapma konusunda olabildiğince dikkatli davranan ve günlük hayatlarında kalabalık ortamlardan uzak durmaya çalışanlar, önlerine çıkan her tatil fırsatını en güvenli şekilde değerlendirme yolunu arıyor. Bu nedenle yeni yıla 2 ay kala çok sayıda insan tarafından yılbaşı için tatil yerleri araştırılmaya başlandı. Koronavirüs salgını nedeniyle bulaşma riskinden uzak bir tatil deneyimi yaşamak isteyenler keyifli bir yılbaşı geçirmek için yılbaşı tatili nerede yapılır sorusuna yanıt arıyor. İşte sizler için hazırladığımız yılbaşında gidilecek yerler listesi

YILBAŞI TATİLİ İÇİN GİDİLECEK YERLER

Bu sene yılbaşı tatili ve yeni yıl kutlamaları diğer senelerden çok daha farklı geçecek gibi görünüyor. Yine de bazı vatandaşlar keyifli bir yılbaşı tatili için şimdiden araştırma içerisine girdi. Bu noktada seçilecek yılbaşı rotalarının daha sakin ve güvenli bölgeler olmasına özen gösteriliyor.

1. BURSA, ULUDAĞ

Özellikle kayak yapmaktan hoşlananlar tarafından her sene Bursa’daki Uludağ hem kayak yapmak için hem de yeni yılı kutlamak için tercih ediliyor. Bu nedenle yılbaşında ne yapılır sorusuna yanıt olarak seçenekler arasında “kayak yaptıktan sonra bembeyaz karların üstünde yeni yıla ‘merhaba’ demek” de yer alıyor.