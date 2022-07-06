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  4. Güvenlik kamerasına yakalandı! Yemek teslimatı yapan kargocunun hareketleri şaşkınlık yarattı

Güvenlik kamerasına yakalandı! Yemek teslimatı yapan kargocunun hareketleri şaşkınlık yarattı

06.07.2022 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’nin Blackpool kentinde yaşayan bir çift evlerine yemek siparişi verdi. Kapıyı 5 dakika gecikmeyle açtıklarını ifade eden ikili ertesi gün güvenlik kamerasını kontrol ettiklerinde şaşkınlıklarını gizleyemedi. Güvenlik kamerasında ikili yemek teslimatı yapan kargocunun kalçasını kaşıdığını ve ellerinde eldiven bulunmadığını fark ederek dehşete düştü.

Blackpool kentinde yaşayan 19 yaşındaki Chelsea Kerr ve 22 yaşındaki sevgilisi Joe Pearson, tatil dönüşünde evlerinde yemek yapmak istemediği için dışarıdan sipariş verdi. Yemek siparişlerinin teslimatı için kapı zili çaldıktan sonra 5 dakika gecikmeyle kapıyı açan ikili yemeği çok baharatlı buldukları için yemediklerini söyledi. Ertesi gün kapı zilinde bulunan kamera görüntülerini kontrol eden ikili kapının önündeki kargocunun uygunsuz ve mide bulandıran hareketlerini izledi.

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ŞİKAYET ETTİLER

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Görüntüleri izledikten sonra teslimatı yapan kişi çalıştığı restoranına şikayet ettiklerini dile getiren Chelsea, “Yemek siparişi için kapıyı açmamız biraz uzun sürdü. Ancak kapının önünde kendisini kaşındığını bilmiyorduk. Neyse ki yemeği baharatlı bulduğumuz için yemedik. Durumu yetkili birime bildirdim. Görevden alınmalı. Çünkü onu yemiş olsaydık hasta olabilirdik, eldiven bile takmıyordu. Güvenlik kamerası görüntülerini yetkili birime gönderdik” dedi.

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Yasal nedenlerden dolayı ismi açıklanmayan restoran sahibi ise, olaya karışan adamın serbest çalışan bir teslimat sürücüsü olduğunu ve videonun yanıltıcı olduğunu söyledi. Restoran sözcüsü, “Kadınla konuştum ve özür diledim. Yiyeceklerimiz onlara göndermeden önce hazırlanır ve mühürlenir, bu durum yiyecekleri nasıl etkiler?” diye kendisini savundu.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere
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