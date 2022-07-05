Sağdıcın şakası sosyal medyayı karıştırdı! Gelinliği giyip kucak dansı yapmaya başladı, herkes şaşırdı

26 yaşındaki Stephen Garlatta, Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletindeki bir düğün töreni sosyal medyanın gündemine yerleşti. Dans pistinin ortasındaki bir sandalyede gözleri bağlı bir şekilde oturan damadın karşısına sağdıç gelinlikli bir şekilde gelerek kucak dansı yapmaya başladı. Düğündeki misafirlerin duruma kahkahalarla tepki vermesi üzerine göz bandını çıkartan damat bir anda karşısında en yakın arkadaşını gördü.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Gelinin düğünde kucak dansı yapmak istememesi üzerine sağdıçla birlikte şakanın planını hazırladıklarını Stephen, “İlk başta bir gariplik olduğunu anladım ama bir anlam veremedim. Sağdıçlar hazırlanırken Austin 20 dakikalığına ortadan kayboldu. Görüşüne göre bacaklarını tıraş ediyormuş. İntikamımı alacağım” dedi.

Damada hazırlanan şaka sosyal medyada bir anda viral oldu. Kısa sürede binlerce izlenmeye ulaşan videoya sosyal medya kullanıcıları beğeni ve yorumlarıyla destek oldu. Kimi kullanıcılar düğünlerinde aynı şakayı yapmaya karar verdiklerini dile getirdi.



