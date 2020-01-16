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  4. Güvercin dizisine flaş transfer! Erdal Cindoruk hangi rolde oynayacak?

Güvercin dizisine flaş transfer! Erdal Cindoruk hangi rolde oynayacak?

DİZİ HABERLERİ  | 16.01.2020 21:47 | Son Güncelleme

Güvercin dizisi, başarılı oyuncu kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Güvercin dizisinin kadrosuna usta oyuncu Erdal Cindoruk da katıldı. Cindoruk dizide Gaffur karakterini canlandıracak.

Güvercin dizisine flaş transfer! Erdal Cindoruk hangi rolde oynayacak?

Star TV'de ekrana gelen Güvercin dizisinin kadrosuna yeni bir oyuncu katıldı. Mehmet Ali Nuroğlu, Almila Ada, Menderes Samancılar, Nursel Köse ve Devrim Saltoğlu gibi ünlü isimleri buluşturan dizinin ekibine Erdal Cindoruk katıldı.

Cindoruk, Yaşar ve Efe İrvül'ün patronu olduğu Pastel Film'in imza attığı Güvercin'de 8. bölüm itibariyle Gaffur karakterine hayat verecek. Altan Dönmez'in yönetmen koltuğuna oturduğu dizi Gaziantep'te çekiliyor.

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ERDAL CİNDORUK KİMDİR?

2003 yılında Osman Sınav ve Serdar Akar'ın yönetmenliğini yaptığı, Necati Şaşmaz, Özgü Namal, Selçuk Yöntem, Oktay Kaynarca, Gürkan Uygun'un başrollerde olduğu "Kurtlar Vadisi" adlı dizi filmde oynadı.

2006 yılında Osman Sınav'ın yönetmenliğini yaptığı ve başrolerinde Mehmet Kurtuluş, Nida Şafak, Selçuk Yöntem, Uğur Polat ve Murat Daltaban'ın oynadığı "Pars: Kiraz Operasyonu" sinema filminde "Başkomiser" rolünde görev aldı.

Erdal Cindoruk, 2014 yılında senaristliğini ve yönetmenliğini Osman Sınav'ın yaptığı Milli İstihbarat Teşkilatı'nı konu alan "Kızıl Elma" televizyon dizisinde; Furkan Palalı, Pelin Akil, Zeynep Eronat, gibi oyuncularla oynamıştır.

Erdal Cindoruk, mimar ve oyuncu Duygu Akşen Cindoruk ile evlidir. Kumru (d.2011) adında bir kızı vardır.

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