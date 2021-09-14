Güvercini için ayda 33 bin TL harcıyor! Özel yapım arabasıyla yürüyüşe çıkartıyor

Çocukluğundan beri güvercinlere özel bir ilgi beslediğini söyleyen Meggy Johnson, kurtarılmayı bekleyen sevimli bir güvercini adeta evlat edindi. Ona ait bir yatak odası tasarlayan Johnson, güvercinine bir giysi dolabı hazırladı ve özel olarak imal edilen arabasıyla her gün dostunu yürüyüşe çıkartıyor. Johnson güvercinin masrafları için ayda 4 bin sterlin (33 bin TL) harcama yapıyor.

ELLERİYLE BESLEDİ

Sky adını verdiği güvercinini terk edilmiş ve yaralı bir halde ölmek üzereyken bulan Johnson, altı hafta boyunca sağlığına kavuşması için onu elleriyle besledi. Sağlığına kavuşan güvercini doğum günü hediyeleri, yumuşak oyuncaklar ve özel olarak uyarlanmış bir arabada yürüyüşlerle “lüks bir hayat” yaşıyor.

KURTARILDIĞI GÜNÜ HER YIL KUTLUYORLAR

Güvercini Sky’ın daha iyi bir hayatı hak ettiğini ifade eden Meggy, “Onun kendisini daha iyi hissetmesi için bir yatak odası tasarladım. Burada küçük tünelleri, oyuncakları ve gardırobu var. Büyük bir moda tutkusuna sahip olan Sky yaklaşık 17 farklı kıyafete sahip. Her bir kıyafetin maliyeti 25-30 sterlin arasında değişiyor” dedi.

Sky’ın daha önce hiç uçmayı denemediğinden söz eden Meggy onun güneş ışığı alabilmesi için güvercin arabasıyla yürüyüşe çıktıklarını söyledi. Aynı zamanda Sky’ı bulduğu tarihi doğum günü olarak her yıl kutladıklarını da dile getirdi.



