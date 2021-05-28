Cephede 194 askerin hayatını kurtaran kahraman güvercin: Cher Ami

Teknolojinin henüz bu kadar gelişmediği yıllarda insanlar posta güvercini aracılığıyla iletişim kuruyordu. Birinci ve İkinci Dünya Savaşı yıllarında Amerikan askerleri için haberleşmeyi sağlayan kayıtlı 200 binden fazla posta güvercininden biri de Cher Ami’ydi. Hayati önem taşıyan binlerce mesaj Cher Ami tarafından ilgili yerlere iletildi. Ancak Cher Ami’yi diğer posta güvercinlerinden ayıran olay 3 Ekim 1918 yılında Argonne Savaşı’nda yaşandı.

500 Amerikan askeri Argonne hattında Alman güçleri tarafından çevrelenmiş ve kapana kısılmıştı. Yiyecekleri tükenmiş, mühimmatları bitmiş ve kırılmış umutsuzca yardım gelmesini beklerlerken en kötü senaryolardan biri daha oldu. Kendi müttefikleri tarafından düşman sanılıp yaylım ateşine tutuldular ve ağır kayıplar yaşadılar. Bir yandan düşman bir yandan da müttefikleri arasında kalan askerlerin yanında haber yollayabilecekleri 3 posta güvercini vardı.

İlk iki güvercin havalandıklarından kısa bir süre sonra düşman güçleri tarafından ne yazık ki hayatlarını kaybettiler. Geriye sadece Cher Ami kalmıştı. 194 askerin hayatı bu güvercinin kanatlarındaydı ve son bir umutla onu da gökyüzüne bıraktılar. Cher Ami’nin ileteceği mesajda, “276.4 paralelindeyiz. Kendi müttefiklerimiz üzerimize ateş açtı. Tanrı aşkına, durdurun şunu” yazıyordu. Cher Ami, gökyüzünde uçarken edilen ateşlerden yara aldı ancak minicik bedeniyle uçmaya devam etti. Yaralı bir şekilde 25 mil uçan ve yaklaşık 25 dakika sonra posta güvercinlerinin merkezine konduğunda vücudu kan içindeydi, gözlerinden biri kapanmıştı ve tek ayağının üzerinde sekiyordu.