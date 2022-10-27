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Güzel Günler ne zaman başlıyor? Güzel Günler konusu nedir, oyuncuları kimler? Binnur Kaya ve Ecem Erkek, dizinin başrollerinde

27.10.2022 22:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzel Günler dizisi sezonun yeni dizileri arasında yer alıyor. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin başrollerini Binnur Kaya ve Ecem Erkek paylaşıyor. Konusu ile dizi severlerin şimdiden ilgi odağı olan Güzel Günler Show Tv ekranlarında yayın hayatına başlayacak. Güzel Günler dizisinin konusu, oyuncu kadrosu ve yayın tarihi gibi detaylar arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Peki, Güzel Günler ne zaman başlıyor? Güzel Günler konusu nedir, oyuncuları kimler?

Güzel Günler ne zaman başlıyor? Güzel Günler konusu nedir, oyuncuları kimler? Binnur Kaya ve Ecem Erkek, dizinin başrollerinde

Güzel Günler dizisinin yayın gününe geri sayım devam ediyor. Merakla beklenen Güzel Günler dizisinin geçtiğimiz günlerde ilk fragmanı da yayınlandı. Show TV’nin yapımını TMC’nin, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği yeni dizi projesi ‘Güzel Günler’ yakında seyirciyle buluşacak. İzleyicisiyle buluşmak için gün sayan ‘Güzel Günler’in yönetmen koltuğunda Osman Taşçı otururken, dizinin senaryosu Selin Tunç imzasını taşıyor. İşte Güzel Günler dizisine dair merak edilen soruların yanıtları...

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GÜZEL GÜNLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Güzel Günler ilk bölümüyle 6 Kasım Pazar saat 20.00'de Show TV'de seyircisiyle buluşacak.

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GÜZEL GÜNLER KONUSU NEDİR?

Güzel Günler, Selma ile Mihran’ın doğdukları gün kulaklarına fısıldanan ölümsüz aşkın, bu aşkın ardındaki sırların ve onları kucaklayan sıcak, eğlenceli, neşeli bir ailenin hikayesini ekrana taşıyacak.

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GÜZEL GÜNLER OYUNCULARI KİMDİR?

Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar, Zeynep Çamcı, Olgun Toker, Burak Dakak, Oya İloğulları, Orkuncan İzan, Duygu Köse, Yıldıray Şahinler ve Seray Gözler Güzel Günler'in oyuncu kadrosunda yer almaktalar.

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