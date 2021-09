Güzel model göğüs dekoltesiyle görenleri şaşı etti!

40 yaşındaki güzel model Alessandra Ambrosio, 10 milyonu aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı göğüs dekolteli pozuyla nefes kesti. Cesur siyah elbisesiyle yürek hoplatan Ambrosio'nun paylaşımına, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağdı. İşte yürek hoplatan o kareler:

ALESSANDRA AMBROSIO KİMDİR?

Alessandra Ambrosio, 11 Nisan 1981 tarihinde Brezilya'da dünyaya geldi. Polonya ve İtalyan soyundan gelmekte olan mankenin, Aline adında bir kız kardeşi var. Küçükken görünüşünden hiç de memnun olmayan model, 11 yaşındayken ameliyatla kulaklarını yapıştırdı. Modellikle çok genç yaşta tanışan Alessandra Ambrosio, 1996 yılında Elite Model Ajansı’nın düzenlediği güzellik yarışmasına katıldı. Burada dereceye girememesine rağmen yarışmadan bir yıl sonra Elite Ajansı’yla çalışmak üzere bir kontrat imzaladı.

VICTORIA SECRET İLE ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Modelin üstlendiği ilk önemli iş, Elle Dergisi'nin Brezilya baskısının kapağı için poz vermesi oldu. Ününü yavaş yavaş arttırmaya başladı ve 2000 yılında "Guess?" markası, modeli sonbahar koleksiyonunu tanıtmak için kullanmaya karar verdi. Bunun ardından Revlon markası için çalışmaya başlayan Ambrosio, yine 2000 yılında kariyerindeki en önemli adımı attı ve Victoria’s Secret ile çalışmaya başladı. Ayrıca "Pirelli Takvimi"nde de yer aldı.

OYUNCULUK GEÇMİŞİ DE VAR

Victoria’s Secret markasının dünyanın birçok ülkesinde merakla beklenen defilelerine ilk kez 2000 yılında çıktı ve bu tarihten beri de bu marka için çalışıyor. 2004 yılında Victoria’s Secret Pink adlı koleksiyonun ilk baş modeli oldu. 2005 yılı defilesinde ise tamamen şekerden yapılmış iç çamaşırı giyerek podyuma çıktı. How I Met Your Mother adlı dizide diğer vs mankenleriyle rol aldı. Ayrıca 2006 yılında Casino Royal filminde de küçük bir rol aldı. Ayrıca Ambrosio, Ulusal Multipl Skleroz Derneği'nin elçisi olarak hizmet vermektedir.

ALESSANDRA AMROSIO ÖZEL HAYATI

Alessandra Ambrosio, nişanlısı Kaliforniyalı iş adamı Jamie Mazur'dan, ilk çocuğunu 4 Ağustos 2008 de Florianopolis, Brezilya'da dünyaya getirdi. Kızlarına Anja Louise Ambrosio, adını verdiler. Alessandra doğum yaptıktan 3 ay sonra VS'ın 2008 şovuna çıktı. 7 Mayıs 2012'de Noah Phoenix Ambrosio Mazur adını verdiği oğlu dünyaya gelmiştir.