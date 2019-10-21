Güzel olayım derken rezil olan photoshop mağdurları!

Muhtemelen çoğumuz sosyal medya hesaplarımızı ışıltılı göstermek için emek harcıyoruz. Ancak bazıları bu konuda sınır tanımıyor ve ipin ucunu kaçırdıkça kaçırıyor. Tamamen yeni bir benlik icat ederek bambaşka bir kişi olup çıkıyorlar. Neyse ki, reddit adlı sosyal paylaşım platformunda r/Instagramreality isimli bir hesap bu taklitleri ortaya çıkarmaya kendini adamış ve gerçekleri tüm çıplaklığıyla gözle önüne seriyor. 604 bin aktif üyeye sahip hesapta bazen gerçek olamayacak kadar kötü görünen photoshoplu paylaşımlar yayınlıyorlar ve o insanları bir bir deşifre ediyorlar. İşte photoshop ile kendilerini rezil eden o insanlar...
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