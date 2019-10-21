Güzel olayım derken rezil olan photoshop mağdurları!

Muhtemelen çoğumuz sosyal medya hesaplarımızı ışıltılı göstermek için emek harcıyoruz. Ancak bazıları bu konuda sınır tanımıyor ve ipin ucunu kaçırdıkça kaçırıyor. Tamamen yeni bir benlik icat ederek bambaşka bir kişi olup çıkıyorlar. Neyse ki, reddit adlı sosyal paylaşım platformunda r/Instagramreality isimli bir hesap bu taklitleri ortaya çıkarmaya kendini adamış ve gerçekleri tüm çıplaklığıyla gözle önüne seriyor. 604 bin aktif üyeye sahip hesapta bazen gerçek olamayacak kadar kötü görünen photoshoplu paylaşımlar yayınlıyorlar ve o insanları bir bir deşifre ediyorlar. İşte photoshop ile kendilerini rezil eden o insanlar...

1. Aynı dudak aynı burun...

2. Ah o aynalar...

3. Bacakları kimin bu kadar uzun ki?

4. Aşırı doğal!!!

5. Çok yakışıklısın abicim!

6. Kırışıklıklara elveda!

7. Ah kızlar ah...

8. Gerçekte vs Instagram'da

9. Komple yüz yapmış!

10. Gözler tabi ki doğal!!

11. Sosyal medyada hiç bir şeye inanmamak gerek!

12. Sen oysan o kim?

13. Yok artık!

14. Bir göz vakası daha...

15. Helal be koçum!! Aaa pardon...

16. İnstagram vs gerçek hayat

17. Göbek deliği!?

18. Yapay kaslar muazzam...

19. İnstagram vs gerçek hayat

20. İnsan kendi yüzünü unutur!

21. Spor salonuna gerek yok shop bedava!

22. Gözlerimiz kanıyor!

23. Gerçek hayatta beyaz İnstagramda esmer!





