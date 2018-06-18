MAGAZİN

Güzel oyuncu Meral Kaplan'a bakıcı dayağı

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.06.2018 09:10 | Son Güncelleme

Amerikalı aktris Cameron Diaz'a benzerliği ile tanınan oyuncu Meral Kaplan, geçtiğimiz aylarda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelerek 60 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk bakıcısının kendisini darp ettiğini iddia ederek suç duyurusunda bulundu.

Güzel oyuncu Meral Kaplan'a bakıcı dayağı

Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre, Amerikalı aktris Cameron Diaz'a benzerliği ile tanınan oyuncu Meral Kaplan, geçtiğimiz aylarda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelerek 60 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk bakıcısının kendisini darp ettiğini iddia ederek suç duyurusunda bulundu. İfadesinde bakıcının kendisini darp ettiğini ileri süren Kaplan, "Bakıcımız 60 yaşındaydı. Ayrılmak istiyordu.

"ÇIĞLIKLARIMI DUYAN KOMŞULARIM KURTARDI"

Ben de 'Sen yavaş yavaş ayrıl, biz de başka birini bulalım' dedim. Beni ittirdi, başım betona çarptı. Ardından kalktım, vazoyu kafamda kırdı. Bir saat sürdü bu çekişme. Polise gitmemem için beni odaya kilitledi. Çığlıklarımı duyan komşularım beni kurtardı. Bakıcım beni darp ederken eşim de beni izledi. Beni en çok üzen şey eşimin bu duruma tepkisiz kalmasıydı" dedi.

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meral kaplan Cameron Diaz bakıcı

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