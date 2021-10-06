MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Güzel sunucu Esra Ceyhan'ın son haline bakın! Görenler şaşıp kaldı

Güzel sunucu Esra Ceyhan'ın son haline bakın! Görenler şaşıp kaldı

06.10.2021 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A'dan Z'ye programıyla bir döneme damga vuran güzel sunucu Esra Ceyhan, uzun zamandır gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. Gelin, Esra Erol'un son haline hep birlikte göz atalım...

Güzel sunucu Esra Ceyhan'ın son haline bakın! Görenler şaşıp kaldı

A'dan Z'ye programıyla Türk izleyicisini ekran başına kilitleyen ünlü sunucu Esra Ceyhan, son haliyle şaşırttı. Ekran macerasına ara veren Ceyhan'ın yıllar içindeki değişimini gelin hep beraber mercek altına alalım. İşte Esra Ceyhan'ın son hali:

Esra Ceyhan'ın son hali şaşkınlık yarattı!

Esra Ceyhan'ın son hali şaşkınlık yarattı!

Esra Ceyhan'ın son hali şaşkınlık yarattı!

Esra Ceyhan, şimdilerde Instagram üzerinden çeşitli röportajlar gerçekleştiriyor.

Esra Ceyhan'ın son hali şaşkınlık yarattı!

Sosyal medyayı epey aktif kullanan sunucu, hayatına dair kareleri sık sık takipçileriyle paylaşıyor.

Esra Ceyhan'ın son hali şaşkınlık yarattı!

TEK PİŞMANLIĞI MAGAZİN

Esra Ceyhan, kariyerine dair tek pişmanlığının, bir dönem Kanal D ekranlarında magazin yapmak olduğunu dile getirmiş, ''Magazine karşı değilim, her şeyin magazini yapılır ama özel hayatların vıcık vıcık, televizyon ekranlarında tartışılması gerçekten çok anlamlı değil'' ifadelerini kullanmıştı.

Esra Ceyhan'ın son hali şaşkınlık yarattı!

Esra Ceyhan, izdivaç programlarının yayında olduğu dönem, televizyonculuğun gidişatına dair şu eleştiriyi yapmıştı:

Evlendirme programlarının üç beş tanesinin aynı anda farklı kanallarda olması bana normal gelmiyor. Evlilik bizim toplumumuzun en kutsal emanetiydi. Çocuklarımız evlilik bağı ile birlikte doğuyor. Ama evlilik şu anda maaşın ne kadar, evin var mı, senden elektrik aldı mı ya kadar indirgendiyse, bir de kocaman insanla bu tarz konuşmalar yapıyorlarsa çok kötü...

ESRA CEYHAN KİMDİR?

Esra Ceyhan, 1969 yılında İzmir'de dünyaya geldi. İlk programcılık kariyeri, İkiden Dörde isimli gündüz kuşağı kadın programıyla oldu. Ardından ATV'de A'dan Z'ye programını sunmaya başladı. Sabah Gazetesi'nde köşe yazarlığı da yapan Ceyhan'ın kariyer yolculuğu, TV8 ve Posta Gazetesi olarak ilerledi.

Esra Ceyhan'ın son hali şaşkınlık yarattı!

Ceyhan, Kanal D'de Esra Ceyhan'la programının sunuculuğunu yaptı. 2009 yılında TRT'ye geçerek Esra Ceyhan'la Hayat adlı gündüz kuşağını sundu.
Cey Yapım isimli yapım şirketi bulunan sunucu, şimdilerde televizyondan uzak bir yaşam sürüyor.

Esra Ceyhan'ın son hali şaşkınlık yarattı!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Demi Rose durmuyor! Sere serpe...Demi Rose durmuyor! Sere serpe...
Araçtan pompalı tüfek çıkardığını gören gözlerine inanamadı! Sokak ortasında ateş açtıAraçtan pompalı tüfek çıkardığını gören gözlerine inanamadı! Sokak ortasında ateş açtı
Bu halini unutun! Bambaşka biri olduBu halini unutun! Bambaşka biri oldu
Anahtar Kelimeler:
atv Kanal D Esra Ceyhan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncudan çok sert sözler: Bunu da dosyaya ekle

Ünlü oyuncudan çok sert sözler: Bunu da dosyaya ekle

Sevilen dizi için şok karar! Sosyal medyada tepki yağdı

Sevilen dizi için şok karar! Sosyal medyada tepki yağdı

Ronaldo kaos çıkarttı! Takımdan ayrılıyor

Ronaldo kaos çıkarttı! Takımdan ayrılıyor

Sokak ortasında kan donduran olay! Başından vuruldu

Sokak ortasında kan donduran olay! Başından vuruldu

850 bin esnafı ilgilendiriyor! Kanun teklifinin 25 maddesi kabul edildi

850 bin esnafı ilgilendiriyor! Kanun teklifinin 25 maddesi kabul edildi

Mustafa Keser Bülent Ersoy'u bombaladı! "Seni 'Diva' değil 'Divan' yaparlar"

Mustafa Keser Bülent Ersoy'u bombaladı! "Seni 'Diva' değil 'Divan' yaparlar"

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Kalçasındaki dövmeyi göstermek için tangasıyla poz verdi

Kalçasındaki dövmeyi göstermek için tangasıyla poz verdi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Usta oyuncu son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı!

Usta oyuncu son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı!

Eleştirileri umursamıyor! Yatakta iç çamaşırsız poz

Eleştirileri umursamıyor! Yatakta iç çamaşırsız poz

Hadise'nin yokluğu sosyal medyayı salladı! "Hadisesiz olmuyor"

Hadise'nin yokluğu sosyal medyayı salladı! "Hadisesiz olmuyor"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.