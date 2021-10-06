Güzel sunucu Esra Ceyhan'ın son haline bakın! Görenler şaşıp kaldı

A'dan Z'ye programıyla Türk izleyicisini ekran başına kilitleyen ünlü sunucu Esra Ceyhan, son haliyle şaşırttı. Ekran macerasına ara veren Ceyhan'ın yıllar içindeki değişimini gelin hep beraber mercek altına alalım. İşte Esra Ceyhan'ın son hali:

Esra Ceyhan, şimdilerde Instagram üzerinden çeşitli röportajlar gerçekleştiriyor.

Sosyal medyayı epey aktif kullanan sunucu, hayatına dair kareleri sık sık takipçileriyle paylaşıyor.

TEK PİŞMANLIĞI MAGAZİN

Esra Ceyhan, kariyerine dair tek pişmanlığının, bir dönem Kanal D ekranlarında magazin yapmak olduğunu dile getirmiş, ''Magazine karşı değilim, her şeyin magazini yapılır ama özel hayatların vıcık vıcık, televizyon ekranlarında tartışılması gerçekten çok anlamlı değil'' ifadelerini kullanmıştı.

Esra Ceyhan, izdivaç programlarının yayında olduğu dönem, televizyonculuğun gidişatına dair şu eleştiriyi yapmıştı:

Evlendirme programlarının üç beş tanesinin aynı anda farklı kanallarda olması bana normal gelmiyor. Evlilik bizim toplumumuzun en kutsal emanetiydi. Çocuklarımız evlilik bağı ile birlikte doğuyor. Ama evlilik şu anda maaşın ne kadar, evin var mı, senden elektrik aldı mı ya kadar indirgendiyse, bir de kocaman insanla bu tarz konuşmalar yapıyorlarsa çok kötü...

ESRA CEYHAN KİMDİR?

Esra Ceyhan, 1969 yılında İzmir'de dünyaya geldi. İlk programcılık kariyeri, İkiden Dörde isimli gündüz kuşağı kadın programıyla oldu. Ardından ATV'de A'dan Z'ye programını sunmaya başladı. Sabah Gazetesi'nde köşe yazarlığı da yapan Ceyhan'ın kariyer yolculuğu, TV8 ve Posta Gazetesi olarak ilerledi.

Ceyhan, Kanal D'de Esra Ceyhan'la programının sunuculuğunu yaptı. 2009 yılında TRT'ye geçerek Esra Ceyhan'la Hayat adlı gündüz kuşağını sundu.

Cey Yapım isimli yapım şirketi bulunan sunucu, şimdilerde televizyondan uzak bir yaşam sürüyor.



