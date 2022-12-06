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Güzel voleybolcu Zehra Güneş'in makyajsız haline yorum yağdı! Gören aynı şeyi söyledi

06.12.2022 20:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vakıfbank Spor Kulübü'nün yıldızları arasında yer alan ünlü voleybolcu Zehra Güneş'in güzelliği sınırları aşmıştı. Kabiliyetinin yanı sıra sempatik tavırlarıyla da adından söz ettiren Zehra Güneş'in makyajsız hali ortaya çıktı, takipçileri övmeye doyamadı.

Güzel voleybolcu Zehra Güneş'in makyajsız haline yorum yağdı! Gören aynı şeyi söyledi

Yeteneği ve güzelliğiyle büyük bir hayran kitlesi kazanan milli voleybolcu Zehra Güneş'in makyajsız hali dikkat çekti.

Ünlü voleybolcu Zehra Güneş'in makyajsız haline yorum yağdı

TRT Spor muhabiri Şeyda Şenürek'in paylaştığı videoda Zehra Güneş'in doğal görüntüsü dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medya kullanıcıları, ''Her zaman güzel'' ve ''Yine çok tatlı'' gibi yorumlarda bulundu.

Ünlü voleybolcu Zehra Güneş'in makyajsız haline yorum yağdı

Zehra Güneş, daha önce verdiği bir röportajda ''Kendine 10 üzerinden kaç puan verirsin?'' sorusuna ''Kendimi gerçekten güzel bulmuyorum. Sempatik olabilirim. Bu itirafla linç de yemek istemiyorum açıkçası'' diyerek şaşırtmıştı.

Ünlü voleybolcu Zehra Güneş'in makyajsız haline yorum yağdı

Zehra Güneş, bir süredir Fenerbahçeli Yarınlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Eren Dişli ile aşk yaşıyor. İkilinin yakın zamanda evlenecekleri konuşuluyor.

Ünlü voleybolcu Zehra Güneş'in makyajsız haline yorum yağdı

Yurt dışında yer aldığı maçlarda kabiliyetinin yanı sıra güzelliğiyle de ilgi odağı olan Zehra Güneş'in Instagram'da 2 milyondan fazla takipçisi mevcut.

Ünlü voleybolcu Zehra Güneş'in makyajsız haline yorum yağdı

Ünlü voleybolcu, birçok global firma ile işbirliği halinde.

Ünlü voleybolcu Zehra Güneş'in makyajsız haline yorum yağdı

Ünlü voleybolcu Zehra Güneş'in makyajsız haline yorum yağdı

Ünlü voleybolcu Zehra Güneş'in makyajsız haline yorum yağdı


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