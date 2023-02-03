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Güzel zıt anlamlısı nedir? Güzel kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

28.01.2023 00:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diller, varoluşlarından itibaren bir süreç hâlindedir. Dilimiz de bu süreçte gelişmiş, değişmiş ve başka kültürlerle de etkileşime girmiştir. Zıt anlamlı ve eş anlamlı sözcükler de dilimizin gelişmesinde, insanların kendilerini daha kolay ifade edebilmesinde önemli bir rol oynar. Çoğunlukla göze, kulağa hoş gelen, estetik kaygı güdülerek değerlendirilen bir ifadenin karşılığına gelen güzel kelimesi de zıt anlamı olan kelimelerden birisidir. Peki, güzel kelimesinin zıt anlamı nedir?

Güzel zıt anlamlısı nedir? Güzel kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Dil bir milletin en önemli unsurudur denilebilir. Bizim de binlerce yıllar öncesinden gelen köklü dilimiz kendi içinde de birçok unsur yaratmıştır. Kültürel arası etkileşimlerle dilimizde birçok yabancı kökenli kelime olsa dahi güzel kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir. Kelimenin en eski Türkçe dillerinde ‘’köksel’’ ardından ‘’gözel’’ ve günümüzde ‘’güzel’’ hâlini aldığı düşünülmektedir. Güzel kelimesinin günümüz kullanımında da birden çok anlamı bulunur bu anlamları şöyle sıralayabiliriz:

  • (Sıfat) Göze ve kulağa hoş gelen, hayranlık uyandıran.
  • (Sıfat) İyi, hoş.
  • (Sıfat) Beklenene uygun düşen ve başarı düşüncesi uyandıran.
  • (Sıfat) Soyluluk ve ahlaki üstünlük düşüncesi uyandıran.
  • (Sıfat) Görgü kurallarına uygun olan.
  • (Sıfat) Sakin, hoş (hava).
  • (Sıfat) Okşayıcı, aldatıcı, kandırıcı.
  • (Sıfat) Pek iyi, doğru.
  • (İsim) Güzel kız veya kadın.
  • (İsim) Güzellik kraliçesi.
  • (Zarf) Hoşa giden, beğenilen, iyi, doğru bir biçimde.

  • (Zarf) Adamakıllı, şiddetli.

    Bunlarla birlikte güzel kelimesinin içinde geçtiği ‘’gelişigüzel’’, ‘’güzel sanatlar’’, ‘’güzelavrat otu’’, ‘’saksıgüzeli’’ gibi birleşik kelimeler, ‘’Güzel bürünür, çirkin görünür’’, ‘’Güzellik ondur dokuzu dondur’’, ‘’Gönül kimi severse güzel odur’’ gibi atasözleri de vardır.

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Güzel kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Günlük hayatımızda kullandığımız kelimelerin en önemli özellikleri varlıkları nitelemesidir. Nitelenen varlıkların hepsinin olmasa da bir kısmının tam karşıtı olan varlıklar da vardır. Sıcak-soğuk gibi beyaz ve siyah gibi temel hatlarıyla birbirinden ayrılan kelimelere zıt anlamlı kelimeler denir. Zıt anlamlı kelimeler kendimizi daha iyi ifade etmemizi sağlar. Daha akıcı konuşur, daha çok varlığı niteleyebiliriz. Güzel kelimesini de günlük hayatta oldukça fazla kullanırız. Varlıkları, olayları, durumları nitelemek için rahatlıkla kullanabildiğimiz kelimelerden birisidir. Güzel kelimesinin tam karşıtı olan ve güzelin zıt anlamı olarak kullanılan bir kelime mevcuttur. Güzel zıt anlamlısı olan kelime:

  • Çirkin

Çirkin kelimesi "Göze veya kulağa hoş gelmeyen" anlamı doğrultusunda güzel kelimesinin zıt anlamı olan kelimedir.

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Güzelin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Gündelik yaşantımızda kendimizi daha iyi ifade edebilmek adına farkında olarak veya olmadan dilin birçok unsurunu kullanırız. Zıt ve eş anlamlı sözcükleri de bu unsurlardan düşünebiliriz. Örnek cümleler okumak, düşünmek kendimizi bu konuda oldukça geliştirmemizi sağlar. Güzel ve güzelin zıt anlamlısı olan çirkini örnek cümlelerle birlikte şu şekilde gösterebiliriz:

  • Kız dünyalar güzeliydi fakat güzel olduğu kadar saftı da.
  • Böyle bir olayın yaşanması hiç güzel olmadı.
  • Bu kadar çirkin tabirlerin kullanılması çok üzücü.
  • Bu havalar en sevmediğim havalar, o kadar çirkin ki insan yaşadığını unutuyor.
  • Şu topa birazcık daha güzel vurur musun? Şutların çok etkisiz.
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