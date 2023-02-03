Yumuşak zıt anlamlısı nedir? Yumuşak kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Türk Dil Kurumuna göre yumuşak kelimesi sıfat türünde olan ve birden fazla tanımı bulunan bir kelimedir. Bu tanımlara göre yumuşak kelimesi şu anlamlara gelir:
Yumuşak kelimesi ayrıca dil bilgisinde ciğerlerden gelen havanın ses yolundaki gerilmiş ve sivrilmiş olan kapalı bir engele çarpması sonucunda meydana gelen ünsüz harfler için de kullanılır.
Zıt anlamlı kelimeler tam olarak aynı görev ve bağlamda birbirlerine karşıtlık oluşturur. Birden fazla eş anlamlı karşılığı olan yumuşak zıt anlamlısı bir tane olan kelimelerden biridir. Yumuşağın zıt anlamlısı olan kelime:
Yumuşağın "Dokunulduğunda veya üzerine basıldığında çukurlaşan, eski biçimini kaybeden" anlamı bakımından sert kelimesi yumuşak zıt anlamlısıdır. Sadece bu anlam doğrultusunda sert ve yumuşak zıt anlamlı kelimelerdir.
Kelimeler birden fazla anlama karşılık gelebilir. Bu nedenle bir kelimenin hangi anlamı ile kullanıldığını anlamak için en etkili yöntemlerden biri de o kelimeyi bir cümle içinde kullanmak olacaktır. Aynı şekilde kelimelerin anlamlarını pekiştirmek için de cümle içinde kullanılır. Yumuşak kelimesinin zıt anlamı olan sert kelimesi kullanılarak kurulan bazı deyimler, atasözleri ve örnek cümleler şunlardır: