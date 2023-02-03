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Yumuşak zıt anlamlısı nedir? Yumuşak kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

23.01.2023 20:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçede birden fazla anlama gelen kelimeler vardır. Bu sebeple Türkçe dünyadaki en zengin kelime dağarcığına sahip diller arasında yer alan bir dildir. Birçok kelime farklı türlerde farklı anlamlara karşılık gelebilir. Eş anlamlı kelimeler de bu sebeple çeşitlilik gösterir. Ancak genellikle zıt anlamlı kelimeler daha sınırlıdır. Yumuşak kelimesi de tek bir zıt anlamlısı olan sıfat türündeki kelimelerden biridir. Peki, yumuşak kelimesinin zıt anlamlısı olan kelime nedir?

Yumuşak zıt anlamlısı nedir? Yumuşak kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Türk Dil Kurumuna göre yumuşak kelimesi sıfat türünde olan ve birden fazla tanımı bulunan bir kelimedir. Bu tanımlara göre yumuşak kelimesi şu anlamlara gelir:

  • Dokunulduğu zaman ya da üzerine basıldığı durumlarda çukur haline gelerek eski şeklini kaybeden her şey.
  • Kolay bir şekilde bükülebilen ve buruşmayan şey.
  • Temas edildiği zaman hoş bir his uyandıran şey.
  • Kolay olarak işlenebilir olan.
  • Kolaylıkla kesilebilen ya da çiğnenebilen.
  • Ilıman ve hafif iklimler ya da havalar.
  • İnsanlar için, uysal, kolayca yola gelebilen, hırçın ya da kaba olmayan.
  • (Mecaz) Hafif ya da sessiz olan.

Yumuşak kelimesi ayrıca dil bilgisinde ciğerlerden gelen havanın ses yolundaki gerilmiş ve sivrilmiş olan kapalı bir engele çarpması sonucunda meydana gelen ünsüz harfler için de kullanılır.

Dost zıt anlamlısı nedir? Dost zıt anlamlısı nedir?

Yumuşak kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Zıt anlamlı kelimeler tam olarak aynı görev ve bağlamda birbirlerine karşıtlık oluşturur. Birden fazla eş anlamlı karşılığı olan yumuşak zıt anlamlısı bir tane olan kelimelerden biridir. Yumuşağın zıt anlamlısı olan kelime:

  • Sert

Yumuşağın "Dokunulduğunda veya üzerine basıldığında çukurlaşan, eski biçimini kaybeden" anlamı bakımından sert kelimesi yumuşak zıt anlamlısıdır. Sadece bu anlam doğrultusunda sert ve yumuşak zıt anlamlı kelimelerdir.

Kalıcı zıt anlamlısı nedir? Kalıcı zıt anlamlısı nedir?

Yumuşağın zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Kelimeler birden fazla anlama karşılık gelebilir. Bu nedenle bir kelimenin hangi anlamı ile kullanıldığını anlamak için en etkili yöntemlerden biri de o kelimeyi bir cümle içinde kullanmak olacaktır. Aynı şekilde kelimelerin anlamlarını pekiştirmek için de cümle içinde kullanılır. Yumuşak kelimesinin zıt anlamı olan sert kelimesi kullanılarak kurulan bazı deyimler, atasözleri ve örnek cümleler şunlardır:

  • O sert kabuğunun altında yufka gibi bir yürek taşıdığından eminim.
  • Bazı köpek türlerinin tüyleri çok sert oluyor.
  • O kadar sert bir yastık vermişti ki gece rahat rahat uyuyamadım.
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