Yumuşak zıt anlamlısı nedir? Yumuşak kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Türk Dil Kurumuna göre yumuşak kelimesi sıfat türünde olan ve birden fazla tanımı bulunan bir kelimedir. Bu tanımlara göre yumuşak kelimesi şu anlamlara gelir:

Dokunulduğu zaman ya da üzerine basıldığı durumlarda çukur haline gelerek eski şeklini kaybeden her şey.

Kolay bir şekilde bükülebilen ve buruşmayan şey.

Temas edildiği zaman hoş bir his uyandıran şey.

Kolay olarak işlenebilir olan.

Kolaylıkla kesilebilen ya da çiğnenebilen.

Ilıman ve hafif iklimler ya da havalar.

İnsanlar için, uysal, kolayca yola gelebilen, hırçın ya da kaba olmayan.

(Mecaz) Hafif ya da sessiz olan.

Yumuşak kelimesi ayrıca dil bilgisinde ciğerlerden gelen havanın ses yolundaki gerilmiş ve sivrilmiş olan kapalı bir engele çarpması sonucunda meydana gelen ünsüz harfler için de kullanılır.

Yumuşak kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Zıt anlamlı kelimeler tam olarak aynı görev ve bağlamda birbirlerine karşıtlık oluşturur. Birden fazla eş anlamlı karşılığı olan yumuşak zıt anlamlısı bir tane olan kelimelerden biridir. Yumuşağın zıt anlamlısı olan kelime:

Sert

Yumuşağın "Dokunulduğunda veya üzerine basıldığında çukurlaşan, eski biçimini kaybeden" anlamı bakımından sert kelimesi yumuşak zıt anlamlısıdır. Sadece bu anlam doğrultusunda sert ve yumuşak zıt anlamlı kelimelerdir.

Yumuşağın zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Kelimeler birden fazla anlama karşılık gelebilir. Bu nedenle bir kelimenin hangi anlamı ile kullanıldığını anlamak için en etkili yöntemlerden biri de o kelimeyi bir cümle içinde kullanmak olacaktır. Aynı şekilde kelimelerin anlamlarını pekiştirmek için de cümle içinde kullanılır. Yumuşak kelimesinin zıt anlamı olan sert kelimesi kullanılarak kurulan bazı deyimler, atasözleri ve örnek cümleler şunlardır: