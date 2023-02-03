Yokuş zıt anlamlısı nedir? Yokuş kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Yokuş kelimesi isim türünde ve Türkçe kökenli bir kelimedir. Türk Dil Kurumu bu kelime için tek bir tanım yapmıştır. Türk DiL Kurumunun yapmış olduğu tanıma göre aşağı bir yönden yukarıya doğru ilerledikçe yükselen eğimli yer anlamına gelir. Yukarı kelimesi farklı kelimeler ile bir araya gelerek birleşik türde olan ve yeni anlamlara karşılık gelen kelimeler üretebilir. Ayrıca bu kelime bazı deyimlerde ve atasözlerinde de yer alır. "Yokuşa sürmek" ifadesi de bu duruma örnek bir deyim olarak gösterilebilir. Yokuş kelimesi kullanılarak oluşturulan birleşik kelimelere örnek olarak şu kelimeler örnek gösterilebilir: "Yokuş yukarı", "yokuş aşağı"

Yokuş kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Türkçedeki diğer birçok kelimede olduğu gibi yokuş zıt anlamlısı olan da tek bir kelime vardır. Yokuşun zıt anlamlısı olan kelime de yokuş kelimesi gibi yer belirtmek için kullanılır. Yokuş kelimesinin zıt anlamı olan kelime:

İniş

İniş ve yokuş zıt anlamlı kelimeler olarak pek kullanılmasa da yolun eğimi bakımından iniş ve yokuş kelimesi birbirinin zıddıdır.

Yokuşun zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Zıt anlamlı kelimeler birbirinin tam olarak karşıt manasını ifade eden kelimelerdir. Yokuşun eş anlamlısı olan kelime de iniş kelimesidir ancak bu iki kelime birbirinin zıddı olarak pek kullanılmayan kelimelerdir. Yokuş kelimesinin zıt anlamı olan kelime kullanılarak kurulan bazı örnek cümleler kelimenin pekişmesi için iyi bir yöntemdir. Yokuşun zıt anlamlısı olan iniş kelimesiyle örnek cümleler: