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Güzelliği sınırları aşan Zehra Güneş'in sevgilisi bakın kim çıktı! Boy farkı yorumu

14.10.2022 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalnızca kariyeriyle değil, güzelliğiyle de büyük bir hayran kitlesi kazanan Zehra Güneş, özel yaşamıyla merak uyandırıyor. Vakıfbank Spor Kulübü'nde forma terleten Zehra Güneş'in sevgilisi bakın kim çıktı.

Güzelliği sınırları aşan Zehra Güneş'in sevgilisi bakın kim çıktı! Boy farkı yorumu

13 yaşında başladığı voleybol kariyerini Milli Takım'daki başarılarıyla taçlandıran güzel voleybolcu Zehra Güneş'in sevgilisiyle pozlarına yorum yağıyor.

Meslek hayatının başlarında İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Beşiktaş'ta kiralık forma giyen Zehra Güneş, voleybol macerasına adım attığı Vakıfbank Spor Kulübü'nü hiç bırakmadı.

Halen Vakıfbank'ın yıldız isimlerinden olan Zehra Güneş, Milli Kadın Voleybol Takımı'ndaki başarılarıyla da sevenlerinin göğsünü kabarttı.

Güzelliği sınırları aşan Zehra Güneş'in sevgilisi bakın kim çıktı! Boy farkı yorumu

Saha dışındaki yaşamıyla merak uyandıran ünlü voleybolcu, bir dönem basketbolcu Ragıp Berke Atar ile aşk yaşamıştı.

Güzelliği sınırları aşan Zehra Güneş'in sevgilisi bakın kim çıktı! Boy farkına yorum yağdı

Zehra Güneş, şimdilerde Fenerbahçeli Yarınlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Eren Dişli ile birlikte.

Güzelliği sınırları aşan Zehra Güneş'in sevgilisi bakın kim çıktı! Boy farkına yorum yağdı

Ünlü çift, aşk pozlarını takipçilerinin beğenisine sunmayı ihmal etmiyor.

Güzelliği sınırları aşan Zehra Güneş'in sevgilisi bakın kim çıktı! Boy farkına yorum yağdı

Eren Dişli ve Zehra Güneş aşkını benimseyenler kadar eleştirenler de oluyor.

Güzelliği sınırları aşan Zehra Güneş'in sevgilisi bakın kim çıktı! Boy farkına yorum yağdı

Bazı sosyal medya kullanıcıları, Zehra Güneş ve Eren Dişli'nin aşk pozlarına ''Zehra oturarak poz vermiş'' ve ''Zehra'nın küçük kardeşi gibi duruyor'' tarzında yorumlarda bulunuyor.

Güzelliği sınırları aşan Zehra Güneş'in sevgilisi bakın kim çıktı! Boy farkına yorum yağdı

22 yaşındaki Eren Dişli, Sabancı Üniversitesi'nde Bilgisayar Mühendisliği okuyor.

Güzelliği sınırları aşan Zehra Güneş'in sevgilisi bakın kim çıktı! Boy farkına yorum yağdı

Aslen Rizeli olan Eren Dişli, tıpkı iş insanı babası Davut Dişli gibi koyu bir Fenerbahçe taraftarı.

Güzelliği sınırları aşan Zehra Güneş'in sevgilisi bakın kim çıktı! Boy farkına yorum yağdı

Medya sektörüyle de oldukça ilgili olan Eren Dişli, video içerikleri üretiyor.

Güzelliği sınırları aşan Zehra Güneş'in sevgilisi bakın kim çıktı! Boy farkına yorum yağdı


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