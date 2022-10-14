Güzelliği sınırları aşan Zehra Güneş'in sevgilisi bakın kim çıktı! Boy farkı yorumu

13 yaşında başladığı voleybol kariyerini Milli Takım'daki başarılarıyla taçlandıran güzel voleybolcu Zehra Güneş'in sevgilisiyle pozlarına yorum yağıyor.

Meslek hayatının başlarında İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Beşiktaş'ta kiralık forma giyen Zehra Güneş, voleybol macerasına adım attığı Vakıfbank Spor Kulübü'nü hiç bırakmadı.

Halen Vakıfbank'ın yıldız isimlerinden olan Zehra Güneş, Milli Kadın Voleybol Takımı'ndaki başarılarıyla da sevenlerinin göğsünü kabarttı.

Saha dışındaki yaşamıyla merak uyandıran ünlü voleybolcu, bir dönem basketbolcu Ragıp Berke Atar ile aşk yaşamıştı.

Zehra Güneş, şimdilerde Fenerbahçeli Yarınlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Eren Dişli ile birlikte.

Ünlü çift, aşk pozlarını takipçilerinin beğenisine sunmayı ihmal etmiyor.

Eren Dişli ve Zehra Güneş aşkını benimseyenler kadar eleştirenler de oluyor.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, Zehra Güneş ve Eren Dişli'nin aşk pozlarına ''Zehra oturarak poz vermiş'' ve ''Zehra'nın küçük kardeşi gibi duruyor'' tarzında yorumlarda bulunuyor.

22 yaşındaki Eren Dişli, Sabancı Üniversitesi'nde Bilgisayar Mühendisliği okuyor.

Aslen Rizeli olan Eren Dişli, tıpkı iş insanı babası Davut Dişli gibi koyu bir Fenerbahçe taraftarı.

Medya sektörüyle de oldukça ilgili olan Eren Dişli, video içerikleri üretiyor.



