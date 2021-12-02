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Güzelliğiyle dillere destan oldu! Tuba Büyüküstün'ün eski eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı!

02.12.2021 20:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün oyunculuk kariyerinin yanı sıra doğal güzelliğiyle de gündeme geliyor. Instagram hesabından paylaştığı pozlarla beğenileri toplayan ve sosyal medyada uzun süre konuşulan Tuba Büyüksütün'ün eski eşi hepimizin tanıdığı o ünlü oyuncu çıktı. İşte detaylar...

Güzelliğiyle dillere destan oldu! Tuba Büyüküstün'ün eski eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı!

2003 yılında yayınlanan Sultan Makamı dizisinin 4. bölümünde rol alarak oyunculuk kariyerine adım atan Tuba Büyüküstün şimdilerde Türkiye'nin en ünlü kadın oyuncularından biri. Kara Para Aşk, Cesur ve Güzel, Asi, Sefirin Kızı gibi projelerde yer alan ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün 2011'de meğer o ünlü oyuncu ile evlenmiş.

TUBA BÜYÜKÜSTÜN'ÜN ESKİ EŞİ BAKIN KİM ÇIKTI!

Başarılı kadın oyuncu Tuba Büyüküstün 2011'de kendisi gibi oyuncu olan Onur Saylak ile hayatını birleştirdi. Onur Saylak ile Tuba Büyüküstün 2011'de 'Gönülçelen' adlı dizide birlikte rol aldı. Ardından evlenmeye karar verdiler. Bu evlilikten Toprak ve Maya adında ikiz kızları dünyaya gelmişti. Ancak 2017'ye gelindiğinde ikili, anlaşmalı olarak boşandı.

Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından paylaşım yapan Tuba Büyüküstün, sosyal medyada güzelliği ile oldukça konuşulmuştu.

Güzelliğiyle dillere destan oldu! Tuba Büyüküstün'ün eski eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı!

Tuba Büyüküstün, 'tubabustun.official' kullanıcı adı ile paylaşım yapıyor ve 5,3 milyon takipçisi bulunuyor.

Güzelliğiyle dillere destan oldu! Tuba Büyüküstün'ün eski eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı!

ONUR SAYLAK KİMDİR?

12 Mayıs 1977 Ankara doğumlu Onur Saylak 44 yaşındadır. Türk oyuncu ve yönetmen olan Onur Saylak Gönülçelen, Daha, Babil, Vatanım Sensin, Asi gibi projelerde rol aldı. 28 Temmuz 2011 tarihinde Paris, Fransa'da Tuba Büyüküstün ile evlenmişti. Büyüküstün ile 2017'de anlaşmalı boşanan Saylak 2020'de Gözde Yılmaz ile dünya evine girdi.


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Tuba Büyüküstün Instagram
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