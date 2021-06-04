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Güzellik algısını yeniden sorgulatacak! Dünyanın en ilginç güzellik yarışmalarından biri olan: Mayınzade Güzellik Yarışması

04.06.2021 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüzyıllardır güzellik belirli kalıplar içerisinde algılanıyor. Kişilerin güzel olarak nitelendirilmesi için belirlenen normlara uygun olmaları gerekir. Ancak teknolojinin gelişimi ve toplumsal tabulara meydan okuyanlar sayesinde güzellik trendleri bir bir yok olmaya başladı. Angola’da düzenlenen güzellik yarışması güzellik algısının değişiminin en somut örneği olarak karşımıza çıktı.

Güzellik algısını yeniden sorgulatacak! Dünyanın en ilginç güzellik yarışmalarından biri olan: Mayınzade Güzellik Yarışması

Güzellik, güzel hissetmek ya da güzel olmak her insanın hayallerini süsleyen bir durumdur. Yıllara meydan okuyan güzellik tabuları artık yerini ‘kusursuzluk’ algısından uzaklaştırdı. Moda dünyasına yön veren modellerin sıfır beden ve uzun boylu olması klişesi tarihe karıştı. 2015 yılından bu yana Angola’da düzenlenen güzellik yarışması tabulara adeta kafa tuttu.

Angola'da düzenlenen bu yarışma Soğuk Savaş süresince Angola'ya yerleştirilen mayınların verdiği zararı gözler önüne sermeyi amaçlıyordu. Yerleştirilen mayınlardan dolayı geri dönülemez yaralara sahip olan ve bir uzvunu kaybeden kişiler Mayınzede Güzellik yarışmasına katılmıştı.

Başkent Luanda'da, mayın patlamasında sakat kalan kadınlar için düzenlenen yarışmaya 18 kişi katılıyor. Hepsi protez kol ya da bacaklı 18 kadın hem mayolu hem de gece elbiseli bir şekilde podyumda boy gösteriyor. Angola'da 20 yıl süren iç savaş 6 yıl önce sona ermesine rağmen, ülkede halen 8 milyon dolayında mayın bulunuyor. Çoğu mayın patlamasında sakat kalan 80 bin engellinin bulunduğu Angola'da mayın patlamalarında her yıl en az 300 kişi ise hayatını kaybediyor.

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