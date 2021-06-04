Elon Musk’ın annesi Maye Musk, güzellik tabularını alt üst ederek 67 yaşında süper modelliğe adım attı

Gümüş rengi kısa saçlarıyla kendi tarzını yaratan Maye Musk, 3 çocuk annesi ve aynı zamanda da 10 torunu var. 19 Nisan 1948 yılında doğan Maye Musk, 15 yaşında ilk modellik deneyimini yaşadı. Kanada kökenli bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen Maye Musk, o dönemde ailesiyle beraber Güney Afrika’ya taşındı. Diyetetik ve beslenme alanında aldığı eğitimden sonra modelliğe ara verdi ve uzun yıllar boyunca beslenme uzmanı olarak çalıştı. Eşi ile dokuz yıllık evlilikten sonra yollarını ayırdılar. Aradan geçen yıllardan sonra ise Güney Afrika'dan ayrılıp, Elon'ın okumak için gittiği Kanada'ya dönmeye karar verdi.

67 yaşındayken hayatı için oldukça önemli bir karar vererek dünyanın en ünlü modellik ajanslarından birine kayıt oldu. Bu imzadan sonra ise yarım bıraktığı modellik kariyerine döndü ve moda sektörünün en dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi. Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan Maye Musk’ın Instagram sayfasında 451 bin takipçisi bulunuyor. Modelliğin yanı sıra Maye Musk, beslenme üzerine yazdığı kitaplarıyla da tanınıyor.



