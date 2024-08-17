Güzellik için yapmadığı kalmamıştı! Selen Görgüzel beyaz mayosunu giyip havuz kenarına indi

Ünlü şarkıcı Selen Görgüzel, son dönemde açıklamaları ve güzelleşmek uğruna yaptırdığı işlemler ile gündemden düşmüyor. Instagram hesabında sık sık paylaşımlar yapan Görgüzel, beyaz mayolu pozlarını takipçileriyle paylaştı.

Gençleşme ve dinç kalma adına bugüne kadar birçok yöntem deneyen Selen Görgüzel geçtiğimiz ay bıçak altına yatmış ve estetikleri için toplamda 700 bin TL ödediği ortaya çıkmıştı.

Geçtiğimiz aylarda 'Erkek spermi, canlı ve tazeyken yüze sürüldüğünde ciltte lifting etkisi yaratıyor' açıklamasıyla gündem olan Görgüzel, bu açıklamasıyla uzun süre konuşulmuştu.

Beyaz mayosunu giyip havuz kenarına inen ünlü şarkıcı sosyal medyada paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

1,4 milyon takipçili Instagram hesabına sahip olan Görgüzel'in son pozuna takipçilerinden beğeni yağdı.