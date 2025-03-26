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  4. Güzellik merakı kabusu oldu! Yaptırdığı estetik 3 gün sonra bozulmaya başladı, hayatını kararttı: "Özgüvenim ve psikolojim gitti"

Güzellik merakı kabusu oldu! Yaptırdığı estetik 3 gün sonra bozulmaya başladı, hayatını kararttı: "Özgüvenim ve psikolojim gitti"

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
26.03.2025 11:18
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Antalya'da 40 yaşındaki Ada Mert ismindeki bir kadın, özel bir klinikte ip askısı ve dolgu estetiği yaptırdıktan sonra yüzünde problemler yaşadığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Mert, "Bana ip askılar en aşağı 2 en fazla 3 yıl gideceğini söylediler. Ama 4 ay sonra düştü. Vadettikleri yüzü ve günleri asla kullanmadım. Kimse kandırılmasın. Ben davamı açtım, sonuna kadar da davamın peşinden gideceğim" dedi.

Güzellik merakı kabusu oldu! Yaptırdığı estetik 3 gün sonra bozulmaya başladı, hayatını kararttı: "Özgüvenim ve psikolojim gitti"

Alanya ilçesinde Ada Mert (40), 2024 yılının Ağustos ayında Antalya'da doktor tavsiyesi üzerine bir klinikte yüzüne ip askı yöntemi, ağız ve çeneye ise dolgu estetiği yaptırdı. Yaptırdığı estetikten sonra Mert, iddiaya göre estetiğinin 3 gün sonra bozulduğunu fark edip yaşadığı süreci klinik yetkililerine aktardı. Mert ardından, doktordan şikayetçi oldu.

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"1 HAFTA SONRA YÜZÜMDE TOPAK TOPAK LEKELER OLUŞTU"

Estetik yaptırdığı günden yaşadığı süreci ve yüzünün çeşitli yerlerinde kalıcı izler kaldığı ileri süren Ada Mert, "8. ayda ben güzellik merkezinden ip askı yaptırmak için bir tavsiye doktor istedim. Ben başka şehirden çıkıp Antalya'ya gittim. İp askı, dudağımın kenarına ve çeneme dolgu yaptırdım. Burnumu küçültmek için işlem yaptırdım. Yaptırmış olduğum ip askılar ve işlemler bana 220 bin TL'ye mal oldu. 3 gün sonra yaptıkları dudak dolgum kaydı. 1 hafta sonra yüzümde topak topak lekeler ve sertlik oluşmaya başladı. Ben bu kliniği yazdım. Dedim ki dolgularınız kaydı. Suratımda sertleşmeler, sızlamalar, Şunlar bunlar var dediğimde bana söyledikleri kelime 'Yaptığımız dolgular kaymıştır, gelin bir daha ip askı yapalım' oldu. Ben bir daha onlara güvenip, onların elinin altına yatamayacağımı söyledim. 4 ay sonra da ip askılar düştü." diye konuştu.

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"VADETTİKLERİ YÜZÜ VE GÜNLERİ ASLA KULLANMADIM"

Kısa sürede işlemlerin yüzünden gittiğini ifade eden Mert, "Mağduriyetimin giderilmesini söylememe rağmen 'Dava açın kabul etmiyoruz, bizim hatamız değil' dediler ve ben dosyayı avukatıma verdim. 220 bin TL kredi çekip ben bu işlemi yaptırdım. Ben mağdur oldum. Mağduriyetim ise karşılanmıyor. Kimse mağdur olmasın. Bundan kaynaklı yüksek miktarlarda paralar alıp da vadettikleri yüzleri gerçekleştirmiyorlar. Bana ip askılar en aşağı 2 en fazla 3 yıl gideceğini söylediler. Ama 4 ay sonra düştü. Vadettikleri yüzü ve günleri asla kullanmadım. Kimse kandırılmasın. Ben davamı açtım, sonuna kadar da davamın peşinden gideceğim" dedi.

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"ÖZGÜVENİM VE PSİKOLOJİM GİTTİ"

Estetik sürecinden sonra hayatında birçok maddi ve manevi zorluk çektiğini belirten Mert, "Suratımın elastikleri de gitti. Yüz 4 ayda bu şekilde oldu gözümün altları ödem topladı. Özgüvenim ve psikolojim gitti. Bu süreçte ödemelerimi de yapamıyorum. Ciddi anlamda sıkıntıya girdim, kimse girmesin. İnsanların mağduriyetleri giderilmiyor, aldıkları paranın da hakkını vermiyorlar" şeklinde konuştu.

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SAĞLIK BAKANLIĞINA SESLENDİ

Yaşadığı mağduriyetinin giderilmesi için hukuk yolunda savaşacağını ve estetik gibi işlemler yaptırmak isteyen kişilerin önceden çok iyi araştırma yapması gerektiğini vurgulayan Ada Mert, "İyi araştırın, kesinlikle yüklü miktarlarda ödeme yapmayın, imzalattıkları kâğıtları okuyun, inkâr ve itiraz ediyorlar kabul etmiyorlar. Zarara ve mağduriyete siz uğruyorsunuz. Sağlık Bakanlığımıza sesleniyorum. Lütfen kontrol edin insanları kandırmasınlar, sağlıkları ile oynamasınlar" ifadelerini kullandı.
Operasyonu gerçekleştiren doktor ise konuşmak istemediğini, konuyla ilgili gerekeli açıklamasının avukatı tarafından yapılacağını söyledi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya Alanya ameliyat estetik güzellik
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