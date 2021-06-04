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Güzellik standartlarını yerle bir etti! Afrika’nın ilk albino modeli olarak moda dünyasına damga vurdu

04.06.2021 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Podyumlarda ve moda dergilerinde sınırları zorlayan, güzellik standartlarını yerle bir eden birçok kişiye rastlamak mümkündür. Afrika’da ilk albino model olarak podyumlarda yer alan Refilwe Modiselle moda dünyasına adeta yön verdi.

Güzellik standartlarını yerle bir etti! Afrika’nın ilk albino modeli olarak moda dünyasına damga vurdu

Gerçek güzelliğin şekli, ağırlı ve bir rengi yoktur. Bu anlayış zaman ilerledikçe aslında modern moda dünyasının sloganı haline geliyor. Refilwe Modiselle, Güney Afrika'dan albinizm ile yaşayan ilk profesyonel model olarak biliniyor.

Albinizm, derideki melanositlerin melanin pigmentini üretebilmeleri için gerekli olan tirosinaze (tyrosinase) enziminin eksikliğinin sonucu ortaya çıkan doğumsal bir hastalıktır. Bu hastalığa albinizm, hastalara ise albino denir. 2 Ocak 1986 tarihinde Rockville’de doğdu. Babasının ölümü üzerine 4 yaşında annesiyle birlikte yer değiştirdi. Lise döneminde çalışkan bir öğrenci olmasına zor zamanlar geçirdi. Albinizm hastalığı nedeniyle yaşıtları onunla dalga geçti. Ancak o yaşadığı hastalığı ve durumunu kabul ederek yılmadan hayallerinin peşinden koştu.

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Modellik kariyerine 13 yaşında başladı. Albinizm ve benzersiz yüz özelliklerine rağmen çok başarılı bir model oldu. Refilwe, sosyal medyada “Vanillablaq” lakabını bile seçti. Refilwe Modiselle’in sosyal medya hesabında 153 bin takipçisi bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Model
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