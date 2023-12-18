Güzellik yarışmasında birinci oldu, ülke ikiye bölündü! O isim tarihe geçti

Fransa'da düzenlenen güzellik yarışmasında, yarışma tarihinin bir ilki yaşandı. Güzellik yarışmasında diğer adayları geride bırakarak taca uzanan isim Eve Gilles olmayı başardı. Gilles, yarışma tarihinde bu ödüle layık görülen ilk "kısa saçlı" kadın oldu.

20 yaşındaki kısa saçlı Gilles'in seçilmesi ise ülkeyi ikiye böldü. Yarışmanın "azınlık" ve "farklı" gruplara ayrımcılık yaptığını iddia eden çok sayıda izleyici bu karara tepki gösterirken siyasetçiler de tartışmaya dahil oldu.

Ülkenin kuzeyindeki Nord-Pas-de-Calais bölgesinden yarışmaya katılan Gilles ödülü geçen yılın kazananı Indira Ampiot'un ellerinden aldı.

Zaferini kazandıktan sonra bir açıklama yapan Gilles, "Eskiden Fransa güzellerinin uzun saçlı olmasına alışmıştık. Ben daha androjen bir imaj tercih ettim ve kısa saçla yarışmaya katıldım. Kimse size nasıl olmanız gerektiğini söyleyemez. Her kadın farklıdır ve hepimiz biriciğiz" dedi.

Gilles ayrıca yarışma komitesi ve jüriye herkesi kapsayıcı bir karar verdiği için de teşekkür etti.

Yarışmanın 103 yıllık tarihinde ilk kez kısa saçlı bir adayın zaferi kazanmasına çok sayıda tepki geldi. Eski adıyla Twitter olarak bilinen X'ten çok sayıda kullanıcı Gilles'ı ve yarışmanın jürisini eleştirdi.

Bazı kullanıcılar, "Bu yarışma artık güzellik yarışması değil. Farkındalık yarışmasına döndü. Toplumsal değerlerimizi değiştiriyorlar" yorumunu yaparken bazı kullanıcılar ise, "Sadece saçı kısa ve farklı diye seçildi." ifadesini kullandı.

Bazı isimler ise Gilles'ı savundu. Gilles'ın tarzını beğendiklerini ve kendisine yönelik transfobik eleştiriler geldiğini belirten hayranları, Gilles'ın zaferinin hak edilmiş bir zafer olduğunu söyledi.

Fransız siyasetçi Sandrinne Rousseau da Gilles'ı savundu. Rousseau, "2023 yılında Fransa'da kadınlara duyulan saygıyı saçlarının uzunluğuna göre mi ölçüyoruz" dedi.

Bir diğer siyasetçi Karima Delli de, "Eve Gilles'ı destekliyorum. Hakaretlerinizi yutun, o sadece harika değil aynı zamanda zeki biri" yorumunu yaptı.







