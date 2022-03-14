Güzide Duran'dan 'boşanma' iddialarına yanıt

14 yıldır evli olan Güzide Duran ile Adnan Aksoy'un şiddetli geçimsizlik nedeniyle yollarını ayırma kararı aldığı ileri sürülmüştü. Bir süredir Bodrum'da yaşayan 41 yaşındaki Duran'dan, eşiyle haklarında çıkan 'ayrılık' iddialarına fotoğraflı yanıt geldi.

"HER ŞEY SENSİN"

Sosyal medya hesabından Adnan Aksoy ile birbirlerini öptüğü esnada çekilen bu kareyi yayınlayan Güzide Duran, eşine "Her şey sensin..." sözleriyle seslendi. Aksoy da Duran'a "Sen her şeysin..." şeklinde karşılık verdi. Ünlü çift, böylelikle 'boşanma' iddialarını yalanlamış oldu.

"SONSUZUM OLACAKSIN"

Öte yandan geçtiğimiz yıl nisan ayında 13. evlilik yıl dönümlerinde eşiyle teknede çekilen bu karesini yayınlayan Güzide Duran, Adnan Aksoy'a olan duygularını "Sen her zaman benim sonsuzum olacaksın." söyleriyle ifade etmişti.





