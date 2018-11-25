MAGAZİN

Gwen Stefani ve Blake Shelton taşıyıcı anne arıyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.11.2018 16:25 | Son Güncelleme

Müzisyen çift Gwen Stefani ve Blake Shelton’ın taşıyıcı anne aradıkları iddia edildi.

Gwen Stefani ve Blake Shelton taşıyıcı anne arıyor

Gwen Stefani ve Blake Shelton’ın çocuk sahibi olmak istediği öne sürüldü. Üç oğlu olan Stefani ve sevgilisinin taşıyıcı anne arayışına girdikleri iddia edildi.

"İKİSİ DE ÇOK HEYECANLI"

Çifte yakın bir kaynak, “Bu durum her ikisi için de çok önemli ve heyecanlılar” ifadelerini kullandı.

46 yaşındaki şarkıcı üç oğlunun babası Gavin Rossdale’den boşanmasından sonra Blake Shelton ile aşk yaşamaya başlamıştı. Aynı dönemde 42 yaşındaki şarkıcının Miranda Lambert’la olan ilişkisine son vermesi yasak aşk iddiaları gündeme getirmişti.

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Gwen Stefani Blake Shelton

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