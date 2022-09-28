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Gwyneth Paltrow 50. yaşını çıplak pozla kutladı!

28.09.2022 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ına sahip olan Gwyneth Paltrow, 50. doğum gününü çıplak pozla kutladı. Paltrow, kamera karşısına geçmeden önce de vücudunu altın rengiyle kapladı.

Gwyneth Paltrow 50. yaşını çıplak pozla kutladı!

Kendi yarattığı markası Goop için çalışan ve bir döneme damga vuran Oscar ödüllü oyuncu Gwyneth Paltrow, sosyal medyada çarpıcı fotoğraflar paylaşarak 50. yaşını kutladı.

Yeni yaşını kutlayan Paltrow, “Bence yaşlanmak aslında güzel bir şey. Sadece algılarımızı açmamız gerekiyor" dedi.

Yeni yaşı için iddialı paylaşımlar yapan ünlü oyuncu "Tek bildiğim, beni altın rengine boyadıkları ve çıplak olmam gerektiği. 50 yaşına geldiğimde kendimi çok iyi hissediyorum ve bu, yaşadığım enerji ve iyimserlik duygusunu ifade etmekle ilgili" dedi.

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Fotoğrafçı Andrew Yee, Paltrow’un çarpıcı fotoğraflarını çekerken, ünlü makyaj sanatçısı Lottie de oyuncunun vücudunun altın kaplama görünmesini sağlıyor.

Ekran Alıntısı


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Gwyneth Paltrow Oyuncu ünlü oyuncu
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