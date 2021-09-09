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Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor nerede ve ne zaman çekildi? İşte Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filminin oyuncuları

09.09.2021 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Münir Özkul, Şener Şen, İlyas Salman, Adile Naşit, Perran Kutman ve Şevket Altuğ gibi isimlerin yer aldığı Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi, Kartal Tibet’in yönettiği ilk Hababam filmi özelliğini taşır. 1978 yılında çekimleri başlayan komedi yapımı Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor, Kemal Sunal’ın oynamadığı ilk filmdir.

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor nerede ve ne zaman çekildi? İşte Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filminin oyuncuları

Kızlı erkekli ilk Hababam Sınıfı olan filmde Hababam’ın haylazlıkları devam etmektedir. Bu yıl sınıfa bir aşiret reisinin oğlu da gelir. Ağa olduğunu söyleyen ve Bilo Ağa ile sınıftakiler dalga geçer. Saf olan Bilo da bunun farkına varmaz. Ömer ve Ayşe’nin aşkının anlatıldığı Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi, yine kahkaha dolu anlara sahne olur.

HABABAM SINIFI DOKUZ DOĞURUYOR FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

1978 yılında çekimleri başlayan Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi, 1 Şubat 1979’da gösterime girdi. Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi serinin 5. filmi olmak üzere İnek Şaban karakterine hayat veren Kemal Sunal'ın olmadığı ilk filmdir. Münir Özkul'un oynadığı son Hababam Sınıfı filmidir.

Filmin başrollerinde Adile Naşit, Münir Özkul, Perran Kutman, Şevket Altuğ, Şener Şen ve İlyas Salman yer almaktadır. Ayrıca diğer Hababam Sınıfı serilerinden tanıdık olan Domdom Ali ve Hayta İsmail karakterlerine hayat veren Ahmet Arıman ve Feridun Şavlı da yer almaktadır.

HABABAM SINIFI DOKUZ DOĞURUYOR FİLMİNİN KONUSU

Kızlı erkekli ilk Hababam Sınıfı diğer serilerdeki haylazlıklarını devam ettirmektedir. Sınıfa doğulu bir aşiret reisinin oğlu olan Bilo gelir ve kendini ağa ilan eder. Öğrenciler de onunla dalga geçmeye başlar. Ancak Bilo, biraz saf olduğundan dolayı bunun farkına varmaz. Okulun yeni asabi hocası Hürrem, tam bir erkek düşmanıdır. Sınıftaki Ayşe ile Kıvırcık Ömer ismindeki iki öğrenci arasında bir aşk başlar ve kız hamile kalır.

Fakat öğrenciler gebelik testini yaptırdıklarında kimya hocası, incelediği idrar örneğinin bu Hürrem Hoca'ya ait olduğunu zanneder. Hürrem ortalığı velveleye verir. Filmin sonunda Ayşe doğum yapar.

HABABAM SINIFI DOKUZ DOĞURUYOR FİLMİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi, Kartal Tibet'in yönettiği ilk Hababam filmidir. Sonrasında da 2003’te çekilen Hababam Sınıfı Merhaba adındaki yeni nesil versiyonunu yönetmiştir.

Sınıftaki romanda yer alan karakterlerden yalnızca Domdom Ali ile Hayta İsmail canlandırılmıştır.
Kel Mahmut karakteri de bu filmde arka planda kalmış, Ayşe ile Ömer aşkına yoğunlaşılmıştır.

İlyas Salman, bu filmin devamı olan Hababam Sınıfı Güle Güle filminde Doğulu bir edebiyat hocası olan Mehmet Bülbül karakterine hayat vermiştir.

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Kemal Sunal
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