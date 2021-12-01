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Hababam Sınıfı Güle Güle filminin Ayşegül'ü Fulya Özcan son haliyle şaşkına çevirdi!

01.12.2021 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damga vuran Hababam Sınıfı Güle Güle filminde hayat verdiği 'Ayşegül' karakteriyle hafızalara kazınan başarılı oyuncu Fulya Özcan, yıllar içindeki değişimiyle, sevenlerini şaşırttı.

Hababam Sınıfı Güle Güle filminin Ayşegül'ü Fulya Özcan son haliyle şaşkına çevirdi!

1981 yılında yayınlanan Hababam Sınıfı Güle Güle filminin Ayşegül'ü Fulya Özcan, son haliyle dikkatleri üzerine çekti.

GAZANFER ÖZCAN'IN KIZI

1954 yılında İstanbul'da doğan Fulya Özcan, ünlü oyuncu Gazanfer Özcan'ın ilk evliliğinden olan kızıdır.

Hababam Sınıfı Güle Güle filminin Ayşegül'ü Fulya Özcan son haliyle şaşkına çevirdi!

Birçok dizi ve filmde kamera karşısına geçen Özcan, Kuruntu Ailesi, Şaban Pabucu Yarım, Dinle Sevgili gibi yapımlarda rol aldı.

Hababam Sınıfı Güle Güle filminin Ayşegül'ü Fulya Özcan son haliyle şaşkına çevirdi!

Şimdilerde 67 yaşında olan Özcan, hayatına dair anları Instagram hesabından takipçileriyle paylaşıyor. İşte Fulya Özcan'ın son hali:

Hababam Sınıfı Güle Güle filminin Ayşegül'ü Fulya Özcan son haliyle şaşkına çevirdi!

Hababam Sınıfı Güle Güle filminin Ayşegül'ü Fulya Özcan son haliyle şaşkına çevirdi!

Hababam Sınıfı Güle Güle filminin Ayşegül'ü Fulya Özcan son haliyle şaşkına çevirdi!

Hababam Sınıfı Güle Güle filminin Ayşegül'ü Fulya Özcan son haliyle şaşkına çevirdi!


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Anahtar Kelimeler:
Gazanfer Özcan
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