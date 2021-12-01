Hababam Sınıfı Güle Güle filminin Ayşegül'ü Fulya Özcan son haliyle şaşkına çevirdi!

1981 yılında yayınlanan Hababam Sınıfı Güle Güle filminin Ayşegül'ü Fulya Özcan, son haliyle dikkatleri üzerine çekti.

GAZANFER ÖZCAN'IN KIZI

1954 yılında İstanbul'da doğan Fulya Özcan, ünlü oyuncu Gazanfer Özcan'ın ilk evliliğinden olan kızıdır.

Birçok dizi ve filmde kamera karşısına geçen Özcan, Kuruntu Ailesi, Şaban Pabucu Yarım, Dinle Sevgili gibi yapımlarda rol aldı.

Şimdilerde 67 yaşında olan Özcan, hayatına dair anları Instagram hesabından takipçileriyle paylaşıyor. İşte Fulya Özcan'ın son hali:



