Hababam Sınıfı'nın Damat Ferit'inin oğlu da ünlü oyuncu çıktı! Görenler hayret etti 'Yakışıklılık genlerde var'

Hababam Sınıfı'nda hayat verdiği Damat Ferit karakteriyle akıllara kazınan usta oyuncu Tarık Akan'ın oğlu, Pis Yedili dizisinin yıldızı çıktı.

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ OKUDU

Astsubay bir babanın oğlu olan Tarık Akan, babasının görevi nedeniyle Türkiye'nin pek çok şehrinde yaşadı. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde makine mühendisliği eğitimi alan yıldız, sonrasında gazetecilik alanında yüksek lisans yaptı.

GEÇİNMEK İÇİN CANKURTARANLIK YAPTI

Öğrenciyken geçimini sağlamak için cankurtaranlık ve işportacılık yapan Tarık Akan, 1970 yılında katıldığı Ses Dergisi yarışmasında birinci olunca şöhret basamaklarını tırmandı. Kendisini bir anda kameralar karşısısında usta isim, yakışıklılığıyla genç kızların kalbine taht kurdu.

Özellikle Gülşen Bubikoğlu ile başrolleri paylaştığı yapımlarla hafızalarda yer edinen Tarık Akan, Hababam Sınıfı'nda canlandırdığı 'Damat Ferit' rolüyle de çok sevildi.

Akciğer kanseri nedeniyle 2016 yılında hayata gözlerini yuman usta oyuncu, şimdilerde Bakırköy Mezarlığı'nda yatıyor...

Tarık Akan'ın oğlu Barış Üregil'in de oyuncu olduğunu duyanlar şaştı kaldı.

36 yaşındaki Barış Üregül, 2011 yapımı Pis Yedili dizisinde 'Ferit' karakterine hayat vermişti.

Bir döneme damga vuran dizide Eda Ece'ye partnerlik yapan Barış Üregil'e 'Yakışıklılık genlerde var'' ve ''Babası gibi boylu poslu'' tarzında övgü dolu yorumlar yapılmıştı.

Tam adı Barış Zeki Üregül olan oyuncu, babasının sahne soyadını kullanıyor.

Barış Üregül, 2017 yılında Asya Engin ile evlendi ancak bu evlilik yalnızca 1 yıl sürdü. Ünlü oyuncunun bu evlilikten 'Gece' adını verdiği bir kızı var.

Gece Üregil'in, dedesi Tarık Akan'a benzerliği, sosyal medyada gündem olmuştu.



