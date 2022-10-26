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Hababam Sınıfı'nın Damat Ferit'inin oğlu da ünlü oyuncu çıktı! Görenler hayret etti 'Yakışıklılık genlerde var'

26.10.2022 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ah Nerede, Ateş Böceği, Hababam Sınıfı ve Canım Kardeşim gibi sayısız yapımda rol alan usta oyuncu Tarık Akan, yıllar geçse de Türk izleyicisinin kalbindeki yerini koruyor. Tarık Akan'ın oğlu da babasının izinden giderek oyuncu oldu. Yeşilçam'ın yakışıklı yıldızının oğlu bakın kim çıktı...

Hababam Sınıfı'nın Damat Ferit'inin oğlu da ünlü oyuncu çıktı! Görenler hayret etti 'Yakışıklılık genlerde var'

Hababam Sınıfı'nda hayat verdiği Damat Ferit karakteriyle akıllara kazınan usta oyuncu Tarık Akan'ın oğlu, Pis Yedili dizisinin yıldızı çıktı.

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ OKUDU

Astsubay bir babanın oğlu olan Tarık Akan, babasının görevi nedeniyle Türkiye'nin pek çok şehrinde yaşadı. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde makine mühendisliği eğitimi alan yıldız, sonrasında gazetecilik alanında yüksek lisans yaptı.

Hababam Sınıfı'nın Damat Ferit'inin oğlu da ünlü oyuncu çıktı! Görenler hayret etti 'Yakışıklılık genlerde var'

GEÇİNMEK İÇİN CANKURTARANLIK YAPTI

Öğrenciyken geçimini sağlamak için cankurtaranlık ve işportacılık yapan Tarık Akan, 1970 yılında katıldığı Ses Dergisi yarışmasında birinci olunca şöhret basamaklarını tırmandı. Kendisini bir anda kameralar karşısısında usta isim, yakışıklılığıyla genç kızların kalbine taht kurdu.

Hababam Sınıfı'nın Damat Ferit'inin oğlu da ünlü oyuncu çıktı! Görenler hayret etti 'Yakışıklılık genlerde var'

Özellikle Gülşen Bubikoğlu ile başrolleri paylaştığı yapımlarla hafızalarda yer edinen Tarık Akan, Hababam Sınıfı'nda canlandırdığı 'Damat Ferit' rolüyle de çok sevildi.

Hababam Sınıfı'nın Damat Ferit'inin oğlu da ünlü oyuncu çıktı! Görenler hayret etti 'Yakışıklılık genlerde var'

Akciğer kanseri nedeniyle 2016 yılında hayata gözlerini yuman usta oyuncu, şimdilerde Bakırköy Mezarlığı'nda yatıyor...

Hababam Sınıfı'nın Damat Ferit'inin oğlu da ünlü oyuncu çıktı! Görenler hayret etti 'Yakışıklılık genlerde var'

Tarık Akan'ın oğlu Barış Üregil'in de oyuncu olduğunu duyanlar şaştı kaldı.

Hababam Sınıfı'nın Damat Ferit'inin oğlu da ünlü oyuncu çıktı! ''Yakışıklılık genetik''

36 yaşındaki Barış Üregül, 2011 yapımı Pis Yedili dizisinde 'Ferit' karakterine hayat vermişti.

Hababam Sınıfı'nın Damat Ferit'inin oğlu da ünlü oyuncu çıktı! ''Yakışıklılık genetik''

Bir döneme damga vuran dizide Eda Ece'ye partnerlik yapan Barış Üregil'e 'Yakışıklılık genlerde var'' ve ''Babası gibi boylu poslu'' tarzında övgü dolu yorumlar yapılmıştı.

Hababam Sınıfı'nın Damat Ferit'inin oğlu da ünlü oyuncu çıktı! ''Yakışıklılık genetik''

Tam adı Barış Zeki Üregül olan oyuncu, babasının sahne soyadını kullanıyor.

Hababam Sınıfı'nın Damat Ferit'inin oğlu da ünlü oyuncu çıktı! ''Yakışıklılık genetik''

Barış Üregül, 2017 yılında Asya Engin ile evlendi ancak bu evlilik yalnızca 1 yıl sürdü. Ünlü oyuncunun bu evlilikten 'Gece' adını verdiği bir kızı var.

Hababam Sınıfı'nın Damat Ferit'inin oğlu da ünlü oyuncu çıktı! ''Yakışıklılık genetik''

Gece Üregil'in, dedesi Tarık Akan'a benzerliği, sosyal medyada gündem olmuştu.

Hababam Sınıfı'nın Damat Ferit'inin oğlu da ünlü oyuncu çıktı! ''Yakışıklılık genetik''

Hababam Sınıfı'nın Damat Ferit'inin oğlu da ünlü oyuncu çıktı! ''Yakışıklılık genetik''


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